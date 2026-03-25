健康網》中國網紅張雪峰跑步途中猝死 醫談「高危健康」族群

中國網紅張雪峰生前直播時，曾有觀眾善意提醒，「嘴唇發紫可能心臟不好」，卻被張雪峰激動反駁，強調自己是跑馬拉松的，「你跑不過我，你信嗎？」（圖擷自中國傻事臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕中國網紅張雪峰然於24日中午時跑步突傳不適，心臟驟停而過世，享年41歲。在近日他說出最爭議的言論是：若台海發生戰爭，他會捐人民幣5千萬元，遭痛批鼓吹戰爭。

據報導，張雪峰從補教業發跡，在當上網紅後，經常有驚世駭俗言論。近期的爭議言論是：若台海發生戰爭，他將捐鉅額金錢；此言論被官媒批評鼓吹戰爭，然遭小粉紅出征後，官媒已找不到該文章。且他曾被粉絲注意到唇部發紫，提醒注意心臟，張雪峰還大方說自己很健康；沒想到隔沒幾天便發生憾事。

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不少人很疑惑，很多人看來年輕、健康且有運動習慣，為何突然走了？黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明易猝死的5大典型危險族群。黃軒表示，以下這些人群，通常被認為是猝死的高危險群體，特別是在寒冷的冬季更需注意：

1.年長者：隨著年齡增長，心血管系統功能逐漸退化，對溫度變化的適應能力較差，容易因寒冷誘發心血管疾病。

2.三高者（高血壓、高血糖、高血脂）：這些慢性疾病會增加心血管負擔，特別是在低溫環境下，血管收縮可能引發急性心肌梗塞或中風

3.愛抽煙者：吸煙會損害血管內壁，增加血栓形成的風險，寒冷天氣更容易加劇這些問題

4.愛喝酒者：酒精會擴張血管，導致體溫流失更快，增加低溫環境下的猝死風險

5.太肥胖者：肥胖會加重心臟負擔，並且脂肪層可能干擾體溫調節，增加心血管疾病的風險

黃軒表示，部分非典型高危險族群，也易猝死。並強調，有一些看似健康的人，其實也屬於「非典型高危險族群」。

這些人往往因為生活習慣或忽視健康細節而面臨猝死風險。他們「看起來很健康，其實因爲個人習慣問題。」並提出下列族群。

1.暴飲暴食者：冬季常見的暴飲暴食行為會導致血液集中於消化系統，心臟負擔突然增加，可能引發急性心肌梗塞。

2.缺乏運動者：長期缺乏運動會導致心血管功能下降，身體對寒冷的適應能力減弱，增加猝死風險。

3. 喜歡酒後或飯後泡澡、酒醉者：飯後或酒後泡澡會導致血液重新分配，心臟負擔加重，特別是在冬季高溫浴室與低溫環境的溫差下，容易引發心血管危機。

4.情緒起伏大者：壓力過大或情緒波動會影響交感神經系統，導致心律不整或血壓波動，增加猝死的可能性

5.感冒久未癒者：感冒病毒可能侵入心肌，引發心肌炎或心律不整，若忽視保暖或未及時就醫，可能導致猝死。

為什麼，看似健康的人也會猝死？黃軒表示，傳統上大家認為猝死只會發生在有慢性疾病或年長者身上，但事實並非如此。以台灣為例，冬季經常發生猝死意外

寒冷天氣對心血管系統的影響是全方位的，即使是年輕、看似健康的人，也可能因為生活中的「不良習慣」或「忽視健康」細節而成為高危險族群。

例如，暴飲暴食、缺乏運動、誤以為喝酒、抽煙可以取暖者或情緒壓力過大，這些因素都可能在寒冬中成為致命的隱患。

黃軒表示，為了降低猝死風險，專家們建議大家採取以下措施：

1.注意保暖：尤其是耳朵、頸部等容易忽略的部位，外出時可佩戴圍巾和帽子。

2.避免劇烈溫差：起床時應緩慢離開被窩，洗澡時注意水溫適中，避免突然暴露於冷空氣中

3.健康飲食：避免暴飲暴食，減少高油、高鹽食物的攝取

4.適量運動：保持每週150分鐘的中等強度運動，有助於增強心血管功能。

5.及時就醫：若感冒後出現胸悶、心悸等症狀，應立即就醫檢查。

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