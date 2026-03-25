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落實醫療平權 新竹臺大分院啟動無人機醫療救援物流策略
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院歷時4年實地測試，逐步克服山林地形與崎嶇路線，成功實驗用無人機運送醫療和救援物資到偏鄉，且取得新竹縣內5條航線後，今天（25日）宣佈正式啟動這個無人機醫療救援物流策略，將攜手縣府和極現科技（股）公司，用科技建立快速運送機制，現場播放無人機情境示範影片並當場試飛，展示未來偏鄉藥品與災害應變醫療物資的運送模式。
衛福部資訊處長李建璋說，這計畫源自總統盃黑客松競賽獲得的「卓越團隊」獎，新竹臺大分院把構想轉化為實際行動，讓創新科技能真正落實於公共服務場域。
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臺大醫院院長余忠仁說，雖然這個計畫目前無人機只能載重約3公斤的藥品和物資，但善用了科技提升了醫療可及性並落實醫療平權。
新竹臺大分院院長洪冠予說，他們共有3個院區，要照顧大新竹約105萬人口，其中新竹縣的竹東、橫山、北埔、尖石、五峰超過13萬人，就占12.5%，無人機醫療救援物流經4年實地測試，使偏鄉居民能更即時取得醫療資源。未來將持續拓展無人機航線，縮短城鄉醫療差距。
該院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎說，導入過程中，他們選用合適的無人機後，規劃精準的航線跟物流流程，建立安全可行的運作模式，整體運送時間較傳統方式縮短約3成。
他們在新竹臺大分院生醫醫院的竹北、竹東2院區完成送藥試飛跟流程驗證，而為累積實地操作經驗，醫療團隊後續將持續進行多場景實測與安全驗證。
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