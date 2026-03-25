落實醫療平權 新竹臺大分院啟動無人機醫療救援物流策略

新竹臺大分院於生醫醫院竹北院區外實際示範如何利用無人機運送藥物和物資。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院歷時4年實地測試，逐步克服山林地形與崎嶇路線，成功實驗用無人機運送醫療和救援物資到偏鄉，且取得新竹縣內5條航線後，今天（25日）宣佈正式啟動這個無人機醫療救援物流策略，將攜手縣府和極現科技（股）公司，用科技建立快速運送機制，現場播放無人機情境示範影片並當場試飛，展示未來偏鄉藥品與災害應變醫療物資的運送模式。

衛福部資訊處長李建璋說，這計畫源自總統盃黑客松競賽獲得的「卓越團隊」獎，新竹臺大分院把構想轉化為實際行動，讓創新科技能真正落實於公共服務場域。

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臺大醫院院長余忠仁說，雖然這個計畫目前無人機只能載重約3公斤的藥品和物資，但善用了科技提升了醫療可及性並落實醫療平權。

新竹臺大分院院長洪冠予說，他們共有3個院區，要照顧大新竹約105萬人口，其中新竹縣的竹東、橫山、北埔、尖石、五峰超過13萬人，就占12.5%，無人機醫療救援物流經4年實地測試，使偏鄉居民能更即時取得醫療資源。未來將持續拓展無人機航線，縮短城鄉醫療差距。

該院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎說，導入過程中，他們選用合適的無人機後，規劃精準的航線跟物流流程，建立安全可行的運作模式，整體運送時間較傳統方式縮短約3成。

他們在新竹臺大分院生醫醫院的竹北、竹東2院區完成送藥試飛跟流程驗證，而為累積實地操作經驗，醫療團隊後續將持續進行多場景實測與安全驗證。

新竹臺大分院今天啟動跟官方和業界的合作，共同推進無人機醫療救援物流策略。（記者黃美珠攝）

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