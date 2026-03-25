高雄秀傳健康生活園區動土 打造商場、醫護宿舍

高秀醫院「北嶺健康生活園區」，今天由秀傳醫療總裁黃明和等人共同動土執鏟。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院開院1年多，醫療體系為提供病患及家屬生活需求、醫護人員住宿服務，斥資興建「北嶺健康生活園區」，將闢設店鋪、美食區、辦公室和76間宿舍，完善各項生活機能。

高秀醫院位於南科高雄園區內，是全台首家設置在科學園區的醫院，2024年11月開幕，為秀傳醫療體系第10位新進成員，計畫分二期建設，規劃總床數700床，其中，特殊床加急重症病床有420床，使用醫學中心等級的最新設備和醫療服務，逐步完善北高雄的醫療資源。

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為提供病患及家屬生活需求、醫護人員住宿服務，秀傳醫療體系斥資興建「北嶺健康生活園區」，今天上午熱鬧舉行動土典禮，由健保署副署長顏家瑞、南科管理局長鄭秀絨、秀傳醫療總裁黃明和、中部院區總院長黃士維、南部院區總院長蔡良敏、高秀院長傅尹志和市議員李亞筑等人共同執鏟。

高秀表示，北嶺健康生活園區為地上4層建物，基地面積1萬4616坪，規劃有1樓美食區、輕食攤位、店鋪、廚房、貴賓室，2樓辦公區、120人會議室，3、4樓可提供76間醫護人員宿舍，預計2027年12月完工。

高雄秀傳紀念醫院斥資興建「北嶺健康生活園區」，將闢設店鋪、美食區、辦公室和76間員工宿舍，完善各項生活機能。（記者蘇福男攝）

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