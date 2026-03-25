健康網》台美談判代表顏慧欣辭世引關注 專家揭增強免疫5食物

營養師高敏敏表示，長期壓力大不僅會刺激腎上腺素和皮質醇分泌，也易引起免疫系統改變，增加慢性發炎機率，建議日常多攝取魚類等5食物，增強免疫力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表顏慧欣因病辭世，消息一出令人震驚。現代人生活、工作忙碌高壓，經常身處疲勞不自知，也忽略營養補充，導致免疫力直直落。營養師高敏敏表示，長期壓力大不僅會刺激腎上腺素和皮質醇分泌，也易引起免疫系統改變，增加慢性發炎機率。建議日常多攝取魚類、深色蔬菜、類黃酮與多酚類、堅果、辛香料等5種食物，有助抗發炎、增強免疫力。

營養師高敏敏曾於臉書粉專發文指出，壓力大、睡不好、吃不對，都會讓身體處於慢性發炎狀況，長期下來，導致原本是要攻擊外來物的身體免疫機制，可能就會開始攻擊正常細胞組織，出現疲勞、過敏、感冒、身體莫名痠痛、心情鬱悶等各種不舒服症狀，甚至可能引發各類癌症、腦神經、心血管、代謝等疾病、可說是百病之源。

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對此，高敏敏也提出飲食解方，建議日常生活可多攝取以下5類食物，有助補充均衡營養，遠離慢性抗發炎：

●魚類：富含Omega-3脂肪酸，尤其推薦鮭魚、鯖魚、沙丁魚。

●深色蔬菜：可攝取足夠維生素、植化素，多種抗氧化物質也有助抗發炎；推薦食物如：青花菜、菠菜、蘆筍、芥藍菜。

●類黃酮和多酚類：可增強身體免疫力，蘋果、柑橘類、番茄、綠茶等均富含類黃酮和多酚類。

●堅果類：從中可攝取Omega-3脂肪酸及抗氧化物質，有助降低體內慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡。比較要注意的是，Omega-3人體無法自行製造，必須從食物中攝取，推薦可吃南瓜子、堅果、核桃、亞麻籽。

●辛香料：如辣椒素、大蒜素，尤其是薑黃素也有益身體，如：辣椒、大蒜、薑、蔥等均推薦食用。

高敏敏強調，防範慢性發炎損害健康，除應檢視日常生活習慣外，飲食最大重點應以天然原型食物為主，並建議均衡攝取多樣食物，避免只吃單一或某幾種，正視身體警訊。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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