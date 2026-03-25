破解免疫系統「內部煞車」研究強化T細胞抗癌能力

研究發現，SLAMF6分子會限制T細胞摧毀腫瘤的能力。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大1項研究發現1種先前不為人知的免疫細胞「內部煞車」，它會限制免疫細胞對抗癌症的能力，且這種限制獨立於腫瘤的影響。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大蒙特婁大學蒙特婁臨床研究所（IRCM）的研究團隊，發現了免疫系統內部的隱密弱點。1種名為SLAMF6的分子存在於T細胞上，它就像是內建的「關閉」開關，限制了T細胞摧毀腫瘤的能力。

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研究團隊確認，SLAMF6的作用機制與其他抑制性分子不同。它無需與腫瘤細胞相互作用，即可抑制免疫反應。它直接在T細胞表面自我活化，發出停止訊號，從而削弱T細胞攻擊能力，和讓T細胞陷入耗竭狀態，即對癌細胞失去活性。

確定SLAMF6作用機制後，研究團隊開發出新型單株抗體，可以阻止SLAMF6與其自身相互作用。這些抗體展現出顯著效果，包括更有效地活化人類T細胞，和減少耗竭的T細胞。

在針對小鼠的實驗中，研究團隊成功阻斷了SLAMF6對T細胞發出的停止訊號，有效地提升T細胞的抗癌能力。

研究團隊表示，現有的免疫療法，包括PD-1和PD-L1抑制劑，其作用機制是解除腫瘤施加的「外部煞車」。但許多患者對這些療法不是沒有反應，就是最終會停止反應。

研究團隊強調，新型單株抗體優於所有針對SLAMF6的現有策略，使其成為極具潛力的新型癌症免疫療法的候選藥物。對於不再受益於PD-1或PD-L1抑制劑的患者，抗體療法可能是新的選擇，可以單獨使用，或與其他免疫療法合併使用。

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