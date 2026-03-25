自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

破解免疫系統「內部煞車」研究強化T細胞抗癌能力

2026/03/25 13:44

研究發現，SLAMF6分子會限制T細胞摧毀腫瘤的能力。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

研究發現，SLAMF6分子會限制T細胞摧毀腫瘤的能力。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大1項研究發現1種先前不為人知的免疫細胞「內部煞車」，它會限制免疫細胞對抗癌症的能力，且這種限制獨立於腫瘤的影響。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大蒙特婁大學蒙特婁臨床研究所（IRCM）的研究團隊，發現了免疫系統內部的隱密弱點。1種名為SLAMF6的分子存在於T細胞上，它就像是內建的「關閉」開關，限制了T細胞摧毀腫瘤的能力。

研究團隊確認，SLAMF6的作用機制與其他抑制性分子不同。它無需與腫瘤細胞相互作用，即可抑制免疫反應。它直接在T細胞表面自我活化，發出停止訊號，從而削弱T細胞攻擊能力，和讓T細胞陷入耗竭狀態，即對癌細胞失去活性。

確定SLAMF6作用機制後，研究團隊開發出新型單株抗體，可以阻止SLAMF6與其自身相互作用。這些抗體展現出顯著效果，包括更有效地活化人類T細胞，和減少耗竭的T細胞。

在針對小鼠的實驗中，研究團隊成功阻斷了SLAMF6對T細胞發出的停止訊號，有效地提升T細胞的抗癌能力。

研究團隊表示，現有的免疫療法，包括PD-1和PD-L1抑制劑，其作用機制是解除腫瘤施加的「外部煞車」。但許多患者對這些療法不是沒有反應，就是最終會停止反應。

研究團隊強調，新型單株抗體優於所有針對SLAMF6的現有策略，使其成為極具潛力的新型癌症免疫療法的候選藥物。對於不再受益於PD-1或PD-L1抑制劑的患者，抗體療法可能是新的選擇，可以單獨使用，或與其他免疫療法合併使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中