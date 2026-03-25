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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》逆轉老化不是夢？ 醫曝關鍵3習慣決定壽命長短

2026/03/25 14:52

專家表示，高血糖會加速蛋白質糖化與表觀遺傳的老化，建議監控空腹胰島素，避免過多精緻糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，高血糖會加速蛋白質糖化與表觀遺傳的老化，建議監控空腹胰島素，避免過多精緻糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕2026年一項引發關注的醫學有重大進展，「表觀遺傳重組」人體臨床實驗正式啟動，這場實驗將悠關人類史上首次驗證，能否安全地在活體內實現「生物逆齡」。科博特診所院長劉博仁指出，雖然這項逆轉老化的基因療法仍在研究階段，民眾仍可從日常實踐的長壽關鍵，包括飲食、運動與生活習慣，已被認為影響約8成壽命長短。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，2026年吸引眼球的消息：人類細胞重組實驗正式啟動，David Sinclair教授宣佈，Life Biosciences 實驗室已獲FDA批准，正式啟動「表觀遺傳重組」的人體臨床實驗，目標在於將衰老組織「重設」回年輕狀態。

劉博仁說明，目前的臨床實驗優先針對視神經受損與青光眼，雖然基因療法還在臨床階段，然而Sinclair教授強調，人類有80%的壽命長短取決於「生活方式」。

民眾如何從日常中執行有助長壽的方法？劉博仁建議，不妨採取以下的3大做法：

1.飲食調整，啟動長壽基因

●適度的飢餓感

透過間歇性斷食，例如168 斷食，來調降mTOR訊號並啟動自噬作用。

●攝取多酚類物質

在日常飲食中增加白藜蘆醇、槲皮素等植物化學素的來源，例如，深色蔬菜與莓果。

●穩定血糖

高血糖會加速蛋白質糖化與表觀遺傳的老化，建議監控空腹胰島素，避免過多精緻糖。

2.運動與粒腺體健康

●高強度間歇訓練

這是目前已知提升粒腺體功能最有效的方式之一。

●負重訓練

維持肌肉量是中老年長壽的關鍵指標。

●低溫與高溫激勵

偶爾的冷水浴或桑拿，能刺激細胞產生熱與冷休克蛋白，協助修復受損蛋白質。

3.生活習慣，保護細胞藍圖

●充足的深層睡眠，這是大腦排毒與細胞修復的黃金時間。

●壓力管理，慢性壓力會透過皮質醇加速端粒縮短。

劉博仁總結，逆齡科技的確受關注，民眾仍不應小看的是，掌握每天的生活選擇，從飲食、運動到睡眠管理做起，才能有效延緩老化，延長健康壽命。

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