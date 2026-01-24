健康網》玉米別亂啃！ 營養師點名這1種最容易飆血糖

營養師楊斯涵剖析玉米品種，首推水果玉米水分多、總碳水相對低，血糖負荷反而最溫和。 （資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕玉米在營養分類上屬於「全穀雜糧類」（澱粉），而且不同品種，對血糖的影響差異極大。營養師楊斯涵指出，若正在控糖或減重的人，不要再過度「啃」玉米。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，糯玉米的升糖指數（GI）最高，雖然它不甜，但幾乎全是極易消化的「支鏈澱粉」，血糖上升速度最快；其次是甜玉米（GI中等），富含葉黃素，適量吃沒問題；而水果玉米雖然甜，但水分多、總碳水相對低，血糖負荷反而最溫和。

營養師楊斯涵說明口訣：吃半根糯玉米 =要少吃1/4碗飯。（取自「楊斯涵營養師的美味生活」臉書）

楊斯涵說，若是正餐想吃玉米，其實是沒有問題的，只要把原本要吃的白飯量減少即可。她傳授口訣：吃半根糯玉米 =要少吃1/4碗飯。

再來，她建議要改變進食順序，但千萬不要空腹單嗑玉米，先吃兩口青菜、再吃一口肉，最後才吃玉米。最要注意的是要避開「糊化」陷阱，像玉米濃湯、玉米糊這類烹煮時間長、已經軟爛的型態，消化吸收極快，GI值很高。建議選擇「保留完整顆粒」的蒸、煮玉米。

