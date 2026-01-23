健康網》菠菜到底要燙多久？ 1分鐘、3分鐘差很大

川燙菠菜時間要拿捏好，營養師林俐岑指出，不要澀味口感的要煮2分鐘以上；圖為七彩菠菜。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕菠菜中的「草酸」讓某些患者害怕，甚至好多年都不碰菠菜。營養師林俐岑指出，菠菜裡的草酸是「水溶性」的，可以藉由「川燙」後撈出，是最有效減少草酸的方法。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，川燙時間拿捏，除營養素外，還關係著口感：

請繼續往下閱讀...

●1分鐘（快燙）：可去除約40%-50% 的草酸。適合後續還要下鍋熱炒，或想保持葉片翠綠、爽脆口感的族群。這個方式能保留較多維生素C。

●2-3分鐘（深層去澀）：可去除高達 60%-80%的草酸。若是腎結石的體質、慢性腎臟病患或不愛菠菜的澀口、磨牙感，建議燙足2分鐘以上。

林俐岑再教戰川燙的4個小秘訣，可以讓去除草酸效果更好、營養流失更少：

●水量要充足：水與蔬菜的比例建議至少5:1。充足的水量能稀釋溶出的草酸，並確保水溫不會因為放入蔬菜而大幅下降，可縮短回滾時間。

●水滾後加點鹽或油：在水中加入一小匙鹽或幾滴植物油，可以幫助「殺菁」，鎖住葉綠素，保持翠綠不變黑。

●一定要「濾掉菜湯」：這是最重要的步驟！草酸都溶解在水裡了，所以燙過菠菜的水絕對不能再利用來煮湯。

林俐岑解釋，雖然草酸會與鈣結合形成草酸鈣，但多數會隨糞便排出，不需過度恐慌「菠菜豆腐湯」會直接導致結石。不過，先川燙確實能減少草酸干擾鈣質吸收。

另外，她建議吃菠菜時，同餐搭配豆腐、小魚乾或乳製品，讓草酸在腸道中就與鈣結合，直接排出體外，反而能降低尿液中草酸鈣結晶的風險。與其擔心菠菜豆腐湯造成腎結石，更該注意的是鈣質吸收率是否受影響。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法