減重塑身

健康網》不吃晚餐比不吃早餐好？ 醫揭間歇性斷食「這個」模式優

2026/01/21 20:48

同樣是8小時進食，省略早餐的晚進食模式與省略晚餐的早進食模式，對於身體會產生截然不同的代謝後果；圖為情境照。（圖取自freepik）

同樣是8小時進食，省略早餐的晚進食模式與省略晚餐的早進食模式，對於身體會產生截然不同的代謝後果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕間歇性斷食的關鍵在吃的時間。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，大量研究已顯示，在相同進食時數與熱量條件下，將進食時間前移、並省略晚餐的「早進食模式」，在代謝穩定性、胰島素敏感性、脂肪利用效率與食慾調控上，整體表現明顯優於省略早餐的「晚進食模式」。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，間歇性斷食，對部分民眾並不陌生。當進食窗口被壓縮，進食時間點本身就成為一個主動干預代謝節律的工具。生理時鐘由視交叉上核主導的中樞時鐘，與肝臟、肌肉、脂肪組織中的外周時鐘共同構成。葡萄糖耐量與胰島素敏感性在早晨達到高峰，傍晚後逐步下降。在這個前提下，同樣是8小時進食，省略早餐的晚進食模式與省略晚餐的早進食模式，對於身體會產生截然不同的代謝後果。

李思賢進一步說明，早進食模式能降低血糖波動幅度，減少超出正常範圍的時間，這是一種典型的「吃在對的時間」所帶來的代謝平穩化效應；相對地，晚進食模式（lTRE）的最後一餐落在胰島素敏感性已開始下滑的傍晚。當碳水比例偏高時，更容易出現延遲性的餐後高血糖與胰島素反應。

他接著說，早進食模式迫使身體在傍晚與夜間進入長時間斷食狀態，加速肝醣耗盡並啟動脂肪分解。研究甚至觀察到代謝年齡平均下降約3歲，而這一現象在晚進食模式中並未出現。這意味著，早進食模式的影響，不只是體重，而是整體代謝效率的提升。

在食慾調控層面，早進食模式展現出更具結構性的優勢。李思賢提到，短短數日內，飢餓素顯著下降，且波動趨於平緩；同時，傍晚與夜間的 PYY分泌上升，形成「早上吃得夠、晚上不想吃」的荷爾蒙輪廓。這與夜間暴食的臨床現象形成直接對照。

李思賢表示，臨床上仍經常要求患者先做到晚進食模式，問題不在於早進食模式是否「更好」，而在於它的現實成本。在現代社會中，晚餐還具有家庭與社交功能，要求在下午早段結束進食，對多數人來說有實踐上的衝突。這也是為什麼，即使科學證據明顯偏向早進食模式，晚進食模式仍然是實踐比例最高的選擇。

