天天爬階梯？ 教育部政次教你春節走步道技巧

張廖萬堅幾乎天天走劍潭山步道，半小時就可以走到老地方觀機平台。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節假期，不少民眾安排走步道活動筋骨，台北市劍潭山因交通便利、視野開闊，是熱門走春路線之一。但實際走過的人都知道，劍潭山風景雖美麗，但要一路面對大量階梯的體力挑戰。幾乎天天走劍潭山步道，來回超過2000個階梯，教育部政次張廖萬堅分享，了解路線結構、掌握走法，是走得久、走得安全的關鍵。

張廖萬堅指出，從圓山步道口出發，第一段到「方舟觀景平台」需連續爬升568個階梯，是整段路線中最密集、也最消耗體力的路段；之後路線起伏上下，仍需往上再走約500階左右，才能抵達「老地方觀機平台」。不少第一次走的民眾，往往在這一段就明顯感受體力負荷。

以自身經驗來說，若不中途休息、步伐較快，從圓山步道入口走到老地方約30分鐘；若以散步性質，加上休息與拍照，則約需40至50分鐘。他提醒，民眾不必追求速度，「走步道不是比快，而是比能不能走得久、走得舒服。」

張廖萬堅幾乎天天在上班前，透早走劍潭山步道。（記者林曉雲攝）

長期走階梯，也讓他摸索出自己的護膝心得。張廖萬堅表示，上山爬階梯時，他會刻意避免重踩踏、以較輕的步伐前進，減少膝蓋瞬間受力；下山或下階梯時，則將重心稍微放在前掌腳尖、採取微微墊步的方式，除了分散膝關節壓力，也能讓小腿肌肉參與出力。

他也觀察到，下階梯往往比上階梯更容易累積膝蓋負擔，因此會刻意放慢速度，不勉強連續下行。是否使用護膝，則依當天身體狀況彈性調整，而鞋子的止滑與穩定度更是基本配備，尤其在雨後或清晨階梯濕滑時更重要。

教育部政次張廖萬堅幾乎天天走劍潭山步道。他表示，台北常下雨，雨傘是很好的登爬長階梯的工具。（記者林曉雲攝）

針對台北多雨的天氣特性，張廖萬堅分享實用小技巧：若天氣陰或有降雨機會，隨身帶把雨傘，不僅可遮雨，也能在上下階梯時當作簡易登山杖使用，幫助維持平衡、分擔部分重心，對行走穩定度相當有幫助。

此外，劍潭山是台北市工務局規劃的「台北大縱走」重要路段之一，其中第五段路線由捷運劍潭站出發，經劍潭山老地方、文間山、忠勇山，最後抵達碧山巖，路線豐富、可依體力分段完成。張廖萬堅提醒，民眾平時運動量如果不高，但想一次挑戰長階梯或完整縱走路線，建議先了解路線、評估體力，適時休息、不勉強完

