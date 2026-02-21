從100公斤跑到70公斤 全教總侯俊良：春節一樣跑

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良每天跑步成習慣，任何地方和時間，只要有空檔，台北市人行道也成為路跑的場域。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節假期聚餐多、作息容易打亂，體重管理成為不少人的共同煩惱。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良分享，自己曾因長期久坐、工作忙碌與壓力累積，體重一度飆到100公斤，直到開始規律跑步，生活節奏與身體狀態才逐漸改變，如今體重穩定維持在70公斤左右，農曆過年也一樣跑步。

侯俊良坦言，當初開始跑步，並不是為了成績或比賽，而是單純希望讓身體重新「動起來」。他回憶，最初並非一開始就能跑，而是從散步開始，慢慢過渡到快走，再到短距離慢跑，讓身體有時間適應運動節奏，減少挫折感，也比較不容易受傷。

侯俊良在阿根廷布宜諾斯艾利斯，參加世界教師組織大會，仍每天跑步，早上跑到當地足球場前。（圖由侯俊良提供）

隨著習慣建立，如今不論在國內出差、國外出訪，甚至行程滿檔的日子裡，他每天都會安排時間跑步，跑步已成為生活中不可或缺的一部分。「不是有空才跑，而是先把跑步排進行程裡。」即使在外地，他也會事先查好附近路線，清晨或夜晚跑個幾公里，讓節奏不中斷。

多年下來，侯俊良發現跑步帶來的改變不只反映在體重數字上，精神狀態與專注力也明顯提升，「跑完步，反而更有精神面對工作。」這樣的規律運動，也讓作息逐漸穩定，對長期高壓工作的他來說，是重要的自我調整方式。

回顧自身經驗，侯俊良提醒，跑步不需要一次到位，反而容易因為給自己過高目標而半途而廢。「最重要的是持續，而不是一次跑多遠、跑多快。」他認為，只要能維持習慣，即使時間不長，也能累積效果。

跑步前可先簡單暖身，活動下肢與關節，降低拉傷風險；跑步過程中留意呼吸與步伐節奏，避免一開始就衝太快。鞋子的避震與包覆性也相當重要，能減少膝蓋與腳踝衝擊。若出現頭暈、疼痛等不適，應立即停下休息，不宜勉強完成。

春節期間作息容易被打亂，侯俊良建議，不必給自己太大壓力，即使每天只跑20到30分鐘，或從散步、快走開始，也比完全不動來得好。從100公斤跑到70公斤，他強調，改變並非一蹴可幾，而是每天重複做運動。

侯俊良跑步成每天基本功，之前在比利時布魯塞爾參加AI世界大會，清晨跑到歐盟議會前。（圖由侯俊良提供）

侯俊良每天跑步，之前赴韓國首爾，參加北亞四國教師工會領袖會議，早上沿漢江旁邊晨跑。（圖由侯俊良提供）

