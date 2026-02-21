麻糬、堅果別大口吞 NG飲食恐釀異物梗塞

苗栗大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘建議，牙口不佳的老年人及配戴假牙者，可將食物切小塊後再進食，防範上消化道異物梗塞。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節假期即將到來，親友團聚開心享用美食時，許多NG的飲食行為可能會造成上消化道異物梗塞，如邊吃邊說笑、狼吞虎嚥等。苗栗大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘建議牙口不佳的老年人、幼兒及配戴假牙者，可將食物切小塊後再進食，尤其在食用麻糬、年糕、堅果、肉乾、爆米花、丸子等黏質、堅硬及塊狀的食物時要多注意！

朝建銘指出，上消化道異物發生的原因很多，較常見的是進食時未注意或大口吞下，使得異物卡住或穿刺到我們的上消化道，最常見的異物是魚刺，其他如骨頭、藥片、肉屑等造成食道部分的梗塞也有。異物梗塞發生的年齡層廣泛，發生的位置可能在喉嚨、口咽、食道，會有喉嚨異物感或是喉嚨卡卡的感覺；但是出現吞嚥困難、吞嚥疼痛、流口水、胸部不適、呼吸困難等較嚴重的症狀時，代表可能已經有上消化道異物存在。

請繼續往下閱讀...

朝建銘表示，當異物卡住的位置在口咽深處或是食道的地方，耳鼻喉科也不好做處理時，就要由腸胃科醫師操作上消化道內視鏡進行異物夾除術。以柔軟的內視鏡管經口進入食道、胃、十二指腸，找到誤吞的異物後，再使用特殊器械將異物夾起或固定後小心取出，以避免異物劃傷消化道壁，是微創移除異物的好方法，尤其常用於兒童誤食異物，並搭配局部麻醉或鎮靜麻醉進行，以減少不適。

朝建銘提醒民眾，用餐時務必要專心，不要邊吃邊說話，並注意坐姿、細嚼慢嚥、不要吃太大口。在注意力無法集中、想睡覺或酒醉時勿進食，也建議魚、肉先剔除魚刺、骨頭後再進食。若真的不小心發生異物梗塞時，如果症狀只有輕微的喉嚨異物感，可以先喝點水觀察；但若不適持續、加劇，或出現吞嚥困難、疼痛、流口水、呼吸不暢等嚴重症狀，必須立即叫救護車送醫處置，千萬不可以吞飯、喝醋、用手挖、甚至是自行催吐，避免造成二度傷害。若患者梗塞嚴重，出現咳不出、呼吸困難、無法發聲的症狀時，應立即執行哈姆立克法爭取黃金救援時間，直到專業救援到達。

