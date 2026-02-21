自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

麻糬、堅果別大口吞 NG飲食恐釀異物梗塞

2026/02/21 12:03

苗栗大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘建議，牙口不佳的老年人及配戴假牙者，可將食物切小塊後再進食，防範上消化道異物梗塞。（大千綜合醫院提供）

苗栗大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘建議，牙口不佳的老年人及配戴假牙者，可將食物切小塊後再進食，防範上消化道異物梗塞。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節假期即將到來，親友團聚開心享用美食時，許多NG的飲食行為可能會造成上消化道異物梗塞，如邊吃邊說笑、狼吞虎嚥等。苗栗大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘建議牙口不佳的老年人、幼兒及配戴假牙者，可將食物切小塊後再進食，尤其在食用麻糬、年糕、堅果、肉乾、爆米花、丸子等黏質、堅硬及塊狀的食物時要多注意！

朝建銘指出，上消化道異物發生的原因很多，較常見的是進食時未注意或大口吞下，使得異物卡住或穿刺到我們的上消化道，最常見的異物是魚刺，其他如骨頭、藥片、肉屑等造成食道部分的梗塞也有。異物梗塞發生的年齡層廣泛，發生的位置可能在喉嚨、口咽、食道，會有喉嚨異物感或是喉嚨卡卡的感覺；但是出現吞嚥困難、吞嚥疼痛、流口水、胸部不適、呼吸困難等較嚴重的症狀時，代表可能已經有上消化道異物存在。

朝建銘表示，當異物卡住的位置在口咽深處或是食道的地方，耳鼻喉科也不好做處理時，就要由腸胃科醫師操作上消化道內視鏡進行異物夾除術。以柔軟的內視鏡管經口進入食道、胃、十二指腸，找到誤吞的異物後，再使用特殊器械將異物夾起或固定後小心取出，以避免異物劃傷消化道壁，是微創移除異物的好方法，尤其常用於兒童誤食異物，並搭配局部麻醉或鎮靜麻醉進行，以減少不適。

朝建銘提醒民眾，用餐時務必要專心，不要邊吃邊說話，並注意坐姿、細嚼慢嚥、不要吃太大口。在注意力無法集中、想睡覺或酒醉時勿進食，也建議魚、肉先剔除魚刺、骨頭後再進食。若真的不小心發生異物梗塞時，如果症狀只有輕微的喉嚨異物感，可以先喝點水觀察；但若不適持續、加劇，或出現吞嚥困難、疼痛、流口水、呼吸不暢等嚴重症狀，必須立即叫救護車送醫處置，千萬不可以吞飯、喝醋、用手挖、甚至是自行催吐，避免造成二度傷害。若患者梗塞嚴重，出現咳不出、呼吸困難、無法發聲的症狀時，應立即執行哈姆立克法爭取黃金救援時間，直到專業救援到達。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中