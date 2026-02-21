自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

開工收假不卡關！「四帖收心方」 助開啟新年

2026/02/21 10:32

開工收假不卡關！竹市府分享「四帖收心方」 助市民開啟新程。（市府提供）

開工收假不卡關！竹市府分享「四帖收心方」 助市民開啟新程。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕年節假期即將結束，俗話說「初五隔開，初六挹肥」，意在提醒將假期與日常生活做出區隔，為新的一年揭開序幕。在節慶餘韻與開工交替之際，竹市府提醒市民留意身體狀況，並善用「四帖收心方」，保持規律作息與正向心態，循序調整生活步調，以健康、有序的步調，「馬力全開」迎接各項挑戰。

市府表示，春節假期團聚的熱鬧與歡笑，讓生活充滿溫暖與美好回憶，隨著年節氣氛逐漸沉澱，正是回歸日常、調整步調，為嶄新一年做好準備的關鍵時刻，建議市民朋友可善用「四帖收心方」，透過「規律作息」、「飲食調整」、「適度運動」與「壓力釋放」，協助身心平穩轉換，降低收假帶來的不適感。此外，市府將於3月至5月間辦理系列健走活動，鼓勵市民走入自然、以輕鬆步行的方式活動筋骨，在穩健步伐中重拾健康活力，為新一年注入充沛動力。

衛生局長陳厚全表示，面對開工與開學，不少民眾容易出現收假症候群，如精神不濟、失眠、胃口不佳、注意力不集中、疲倦或情緒低落等，可能影響日常生活與工作效率，這些現象與假期作息改變及生活節奏突然回歸高壓環境有關，建議民眾可以循序調整生活型態，讓身心逐步適應與穩定，並將節慶愉快回憶帶入新年度，從容迎接新階段的開始。

衛生局指出，在飲食方面，民眾可適當增加蔬菜及未精製雜糧等含纖維食物的攝取，不僅能促進腸胃蠕動，也有助於穩定血糖與能量，同時，應逐步減少高油、高糖、高鹽的料理，協助身體恢復平衡；作息方面，建議提前調整回規律的睡眠時間，建立穩定生理時鐘，避免熬夜或過度補眠，使身體逐步適應日常節奏；運動方面，可搭配散步、伸展或輕度有氧運動，提升體力與精神狀態；在心理調適上，可透過深呼吸、冥想或聆聽音樂等方式放鬆身心，並安排日常中小而可行的休閒活動，讓壓力得以釋放。

衛生局提醒，假期的佳餚盛宴可能在不知不覺中牽動血壓、血糖與血脂，長期累積更可能增加代謝症候群與慢性病的風險，建議市民留意自身健康，適量攝取各類食物，並遵照醫囑按時服藥與回診，即早預防與調整，此外若收假後不適情形持續，影響日常生活或工作表現，也應關注心理健康狀況，適時與親友交流或尋求專業協助，為身心注入正向能量，用健康與活力，把假期的美好延續到新的一年。

