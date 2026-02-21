心房顫動增中風、心衰竭風險 銀髮族勿輕忽

台南麻豆新樓醫院心臟內科醫師蘇柏學提醒民眾在新的一年，消耗自己的心跳開始。 （記者楊金城攝）

〔記者楊金城/台南報道〕常被忽視的心律不整，正悄悄影響著人們的生活，其中最常見的類型是心房顫動，不僅造成心跳不規律，還可能增加中風與心臟跳動的風險，值得民眾在新的一年重新認識心律不整和預防之道，讓心跳正確節奏，人生變彩色。

台南麻豆新樓醫院心臟科醫師蘇柏學指出，正常情況下，心臟規律地跳動，將血液有效地遍佈全身。但在心房顫動時，心房內的電訊號急劇紊亂，心房迅速出現不規則的顫動狀態，使心室跳動忽快忽慢，甚至出現漏拍。這種不規則的規律使血液在心房內滯留，增加血栓的機會，一旦血栓隨血流進入腦部，就可能誘發腦中風。

穿戴式裝置顯示疑似心房顫動，可及早期醫師評估。 （醫院提供）

蘇柏學說，心房顫動是最常見的持續性心律不整，年齡越來越常見。在65歲以上族群中，大約每20人就有1人受到影響，80歲以上患病率較高。曼哈頓、糖尿病、心臟瓣膜另外，睡眠呼吸中止症、長期熬夜、過度飲酒與壓力過大，都是現代人常見的容易忽略的風險因子。

心律不整患者會出現心悸、胸口不適、容易疲倦、頭暈或運動耐受度恢復，但也有人幾乎沒有症狀，直到中風才被診斷出來。

蘇柏學表示，心律不整仰心電圖檢查診斷，若症狀不是每天出現，醫師可能會安排2小時4小時的心律監測，並以心臟超音波了解心臟結構與功能，也可以使用穿戴式裝置提高心律不整診斷的機會。

心房顫動心電圖表徵，上圖為心房顫動，下圖為竇性心律。 （醫院提供）

蘇柏學指出，治療心房顫動的重點，讓心跳停止過快、恢復或維持正常節律、中風預防。部分患者可使用藥物穩定心率，消除間歇症狀；若藥物效果有限，可考慮電擊或心律不整電燒術。並評估患者是否使用鄰抗藥物，以降低血栓形成，並預防中風。

預防心律不整，要高血壓、高血壓與吸菸、維持適當體重、規律運動、避免過度飲酒與熬夜，並重視睡眠習慣，都有助於降低風險發生。對患有心血管疾病或家族史的人而言，定期健康檢查尤其關鍵。

蘇柏學說，新的一年，從昏厥自己的心跳開始。當身體發出不尋常的訊息時，及早醫與評估，才能迎接健康向未來。

