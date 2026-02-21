年節大啖美食當心噎到 北市消防局傳授急救要領

消防局呼籲民眾，要謹記食物噎到的急救要領。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕農曆春節期間家家戶戶團圓聚餐，也會趁著假期外出走春、大啖年節美食，然而台北市消防局就提醒，民眾團聚享用佳餚之際，也要當心食物噎到的風險，若嚴重恐怕會導致呼吸困難、甚至死亡，去年度台北市就曾發生24件因異物哽塞送醫急救的案例，呼籲民眾要謹記急救要領。

台北市消防局指出，當民眾意識清醒、輕度哽塞時（仍可說話、咳嗽或呼吸），應鼓勵他咳嗽和用力呼吸，切勿干擾病人自發性的咳嗽行為，若異物仍無法排出，就要進一步介入急救。

若出現嚴重異物哽塞情形，例如患者無法說話、呼吸困難，並出現以手握住喉嚨之情形，應立即詢問「你噎到了嗎？」若患者點頭或無法回應，應立即施以急救。

依據美國心臟協會（AHA）2025年最新急救指引，建議施救者交替進行5次背部拍擊與5次腹部推壓，反覆循環；進行腹部推壓時，施救者站在患者身後，雙腳呈弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）置於患者肚臍上方之上腹部正中線，另一手抱住就位的拳頭，快速用力向患者後上方推擠，以協助異物排出。

若異物仍無法排除，且患者意識喪失癱軟倒下，應立即請旁人撥打119求助，並小心將患者平放於地面。施救者應檢視口腔內是否有可見的異物，僅在看得到的情況下才以手指清除，切勿進行盲目手指掏挖。隨後確認患者呼吸狀況，若無正常呼吸，應立即施行心肺復甦術（CPR），進行胸部按壓30次（約1秒鐘2下的速率），並持續觀察是否有異物排出，持續重複以上步驟，直到患者恢復呼吸或由救護人員接手為止。

消防局持續推廣民眾學習CPR與AED、異物哽塞排除及簡易止血包紮等急救技能，為使教學深入社區，北市12個行政區同步開辦急救教學，另針對20人以上的機關、公司、社區或學校提供到府服務宣導，全程免費且完成訓練的民眾即可取得學習證明。

