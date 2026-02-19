自由電子報
過年吃太多不能「靠感覺」 醫揭4警訊早超標

2026/02/19 17:22

農曆春節聚餐多，醫師提醒，只要出現「體重快速上升、腰圍變緊、脹氣消化不良、異常口渴」4種狀況，就可能代表熱量已經超標。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節聚餐多，不少人一邊吃年菜、一邊又擔心「年後褲子會不會扣不起來」，其實，體重失控不必等站上體重計，身體早就會先發出警訊，醫師提醒，只要出現「體重快速上升、腰圍變緊、脹氣消化不良、異常口渴」4種狀況，就可能代表熱量已經超標。

開業醫師劉曜增指出，最簡單的自我檢查方式，就是每天早上空腹量體重，若連續2到3天每天增加超過0.5公斤，就是熱量攝取過剩的訊號；短時間內褲子變緊、扣子難扣，往往與高油、高糖飲食脫不了關係；腸胃方面，年節餐桌多是大魚大肉、蔬菜不足，容易出現脹氣、消化不良；若同時感到特別口渴、尿液偏深，則常與重鹹、高鈉飲食有關。

「如果已經飽到下一餐時間都不餓，就代表真的吃過量了。」劉曜增直言，這時就該踩煞車，不必勉強再進食，過年容易失控，關鍵在於「熱量暴增、活動量驟降、作息大亂」同時發生，尤其近年不少家庭改買外燴或年菜，為求口感，常以油炸、勾芡、加糖、重鹹調味，一餐熱量可能等於平常兩、三餐；再加上小酌、含糖飲料與下酒菜，熱量層層堆疊，此外熬夜聊天、守歲也會影響荷爾蒙，讓食慾上升、運動量下降。他建議，至少把握「餐後快走20到30分鐘」，有助穩定血糖、減少脂肪囤積。

真正最容易讓人破功的，是桌上那一盤盤「隨手就拿」的零食。劉曜增提醒，瓜子、花生、糖果、餅乾因高油、高糖、又停不下來，常讓人從早吃到晚，「很多人胖，不是胖在一餐，而是整天一直吃。」相較之下，年菜集中在一餐，反而較容易控制。

劉曜增分享，若真的嘴饞，建議先分裝零食，每次一小把、不超過20克，也可選擇無調味堅果、小魚乾、寒天果凍或高純度黑巧克力等替代品，水果則以低GI為主，避免果汁與果乾。他強調，過年不是不能吃，而是要避免「無意識進食」，只要看清楚自己在吃什麼、控制份量、慢慢吃、搭配基本活動量，就能安心享受團圓，也不必為年後體重懊惱。

