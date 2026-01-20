自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

失智症不再絕望！CEO吃這「自費藥」除腦內有毒蛋白 提升生活能力

2026/01/20 15:10

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆提醒，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入。（記者黃政嘉攝）

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆提醒，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名患阿茲海默症的76歲公司男性老闆，因記憶力衰退，生活品質受影響，去年到新北市立土城醫院看診，去年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」的自費療程，定期進行核磁共振影像與副作用風險管控，半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白完全清零，認知功能與日常生活能力穩定提升，醫師提醒，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入，若民眾發現記憶力下降、判斷力衰退或生活自理能力退化，應儘速就醫。

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆指出，阿茲海默症為進行性神經退化疾病，主要因腦中類澱粉蛋白與Tau（滔）蛋白異常堆積，導致腦細胞受損，影響記憶與認知功能，透過正子斷層掃描的精確診斷，確認腦袋是否有毒性蛋白，根據國際臨床研究，新一代免疫治療藥物能協助清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，可延緩記憶與功能退化約27至30％，為患者爭取更多維持生活功能與自主能力的寶貴時間。

徐榮隆說，「欣智樂」完整療程約1年半，每月費用近8萬元，整體花費約達140萬元，相較先前已施打的「樂意保」，2藥物適用對象皆是早期失智症病人或輕度認知障礙患者的腦裡有澱粉蛋白，費用皆差不多，差別在於前者每月施打1針，後者每2週施打1針。他表示，中度失智症家屬每個月的照顧費用估算約5萬月，1年約達60萬元，若能延緩患者進到中度失智症階段大概2年以上的話，這樣的投資就非常有價值。

土城長庚醫院核子醫學科主任曾敬仁說，類澱粉蛋白正子斷層造影已從輔助診斷工具躍升為精準醫療的「治療導航器」。（記者黃政嘉攝）

土城長庚醫院核子醫學科主任曾敬仁說，類澱粉蛋白正子斷層造影已從輔助診斷工具躍升為精準醫療的「治療導航器」。（記者黃政嘉攝）

類澱粉蛋白正子造影檢查顯示，患者治療前（上圖）腦中異常蛋白負荷顯著增加，治療6個月後（下圖）降至正常範圍。（記者黃政嘉攝）

類澱粉蛋白正子造影檢查顯示，患者治療前（上圖）腦中異常蛋白負荷顯著增加，治療6個月後（下圖）降至正常範圍。（記者黃政嘉攝）

核子醫學科主任曾敬仁表示，依去年新版《類澱粉蛋白與Tau蛋白正子造影適當使用準則》，類澱粉蛋白正子斷層造影已從輔助診斷工具躍升為精準醫療的「治療導航器」，透過標準化量化指標，客觀追蹤腦中斑塊清除效果，並依數值變化調整治療方案，實現個體化醫療。

失智症藥品欣智樂、樂意保。（記者黃政嘉攝）

失智症藥品欣智樂、樂意保。（記者黃政嘉攝）

