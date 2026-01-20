未滿500克也能長大 中山附醫38名早產兒走出生命奇蹟

38名早產兒返回中山附醫走秀，用笑容宣告勇敢長大。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中山醫學大學附設醫院今天舉辦「早產兒時裝走秀」，邀請38名曾是早產兒幼童，年齡介於4歲至7歲，有出生時體重未滿1千5百克低體重早產兒，還有未滿1千克與低於5百克的極低體重早產兒，孩童們換上時尚童裝，自信踏上伸展台，宣告曾經微小脆弱的生命，也能勇敢長大。

這場時裝秀在院區搭設臨時伸展台，標示「講究的愛，讓生命更勇敢」，小小模特兒過去曾在中山附醫新生兒加護病房（NICU）接受照護，孩童們換上時尚童裝，回到熟悉場所用笑容與自信持續寫下生命，家長及醫護人員在舞台旁打氣，現場歡笑及掌聲不斷。

男女幼童穿時尚服裝登場走秀。（中山附醫提供）

中山附醫新生兒科主任王杏安說，院方在2022年7月曾成功照護罕見超早產兒，當時，孕婦孕齡21週又5天，極低體重早產兒「小葶」出生體重僅370克，依「優生保健法」規定，22週以下早產兒不列入積極急救範圍，但隨著新生兒醫療技術與照護品質進步，醫療團隊搶救成功、陪伴母女走過艱難時刻。

醫療團隊指出，早產兒出生後，常需面對肺部未成熟、腦室內出血、開放性動脈導管及壞死性腸炎等疾病威脅，也會發生視網膜病變，求生過程堪稱「過五關、斬六將」。

新生兒科醫學會理事長楊生湳教授，分享自身是出生為28週早產兒，鼓勵早產兒父母，期許這些孩子未來也都能長得好、有成就。

相較於早產兒一出生面對生存挑戰，中山附醫兒童部長蘇本華強調，早產兒平安健康長大，特別要感謝家長不放棄，以及醫療團隊努力幫孩子過關，逐步站穩人生第一步。

