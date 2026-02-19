自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》過年飲食失控又熬夜 皮膚老化、爆痘找上門

2026/02/19 09:24

熬夜晚睡，會使膚質明顯變差；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節期間，聚餐應酬多、作息也容易跟著打亂，不少民眾過年放假一放鬆，飲食失控又頻頻熬夜，卻在假期後發現膚況明顯變差，不只看起來乾燥老化，痘痘也接連冒出。皮膚科醫師提醒，過年期間不當的飲食與作息，正是造成皮膚老化與爆痘風險升高的常見原因，若未妥善照顧，恐讓肌膚問題一路延續到年後。

國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽表示，春節期間常見的皮膚困擾，除了作息與飲食影響外，也與大掃除接觸過敏原、清潔用品刺激、海鮮過敏及防曬保養不當等因素有關，後續若未正確處理，容易讓皮膚問題反覆發作。

吃海鮮後全身癢　過敏嚴重需就醫

羅陽指出，台灣為海島國家，過年期間開開心心吃海鮮的人也很多，但很多人吃完海鮮後全身奇癢無比，甚至有些人出現蕁麻疹的症狀，若出現嘴唇或眼皮等區域腫起來的血管水腫症狀時，需要到醫院就診，接受口服類固醇或注射腎上腺素來治療。

熬夜作息亂　加快皮膚老化速度

許多人於過年期間會熬夜晚睡，往往隔幾天後就發現膚質明顯變差，原因就出在沒有足夠的休息會導致皮膚代謝速度變慢，加速皮膚老化的現象。老化的皮膚，角質層水分含量降低，導致皮膚乾皺。

油脂堆積又卸妝不全　小心狂冒痘

皮脂腺分泌較旺盛的人則因較多皮脂堆積在皮膚表面，再加上細菌增生，導致大爆痘的情況。也有許多人是因為熬夜而沒有好好卸妝，毛孔都被化妝品阻塞，因而導致狂冒痘痘的狀況。

補水、卸妝很關鍵　痘痘別亂擠

羅陽提醒，熬夜後，多使用乳液為肌膚補充水分，避免皮膚老化，且卸妝務必要確實。

值得注意的是，若是屬於油性肌膚，卸妝產品避免選擇含油量較高的，避免更會刺激造成粉刺及痘痘。若是已經有長痘痘的情況，切勿自行擠痘痘，避免發炎後色素沉澱，變成永久性的痘疤。痘痘問題嚴重者應找醫師求診，避免自行塗抹來路不明的藥膏，導致更嚴重的後果。

熬夜黑眼圈　多為暫時性

熬夜後，更有許多人有短暫黑眼圈的問題，這其實是因為血液循環變慢，且紅血球攜氧量不足而缺氧，因此在肌膚呈現血液較暗紅的顏色。適當的休息及局部熱敷可改善這種短暫的黑眼圈。

熬夜後，更有許多人有短暫黑眼圈的問題，適當的休息及局部熱敷可改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

走春出遊別大意　防曬、防蚊有順序

春節期間與家人出遊是一大樂事，但是防曬與防蚊蟲叮咬也是需要注意的地方。若同時要使用防曬及防蚊產品，順序是先擦防曬再擦防蚊，防曬一般需要每2個小時補擦一次，若大量流汗可能會需要多補擦防曬產品來抵擋紫外線。

若需長時間在戶外活動，建議選購SPF50，PA++++的產品來同時抵擋紫外線中的UVA及UVB。選購防曬或防蚊產品，若不確定是否會對其過敏，建議在手腕先局部塗抹，確定無過敏反應再使用。

若是家中有幼童，為避免防蚊產品殘留於幼童手上而誤食，建議成人可以把防蚊液噴在手掌上，再塗抹於孩子身上或是噴灑在衣物上來驅趕蚊蟲即可。

避免刺激性飲食 洗澡水別過熱

羅陽提醒，想要開心享受假期，還有幾點須特別注意，例如說避免吃太辛辣刺激的食物，以免酒糟（玫瑰斑）的狀況惡化。老人家或乾性肌膚的人，洗澡要避免洗太熱的水，以免缺脂性皮膚炎（冬季搔癢症）發作。

若出遊泡溫泉，務必要再泡完且沐浴後，趕快全身塗抹乳液，做好保濕。

