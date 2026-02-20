父母新年別給自己壓力！「4A心法」達輕鬆有品質陪伴

新的一年，家長期許要更多陪伴孩子，但迫於現實，除了疲憊還多了自責，台灣童心創意行動協會（DFC台灣）提出「4A心法」：注意、關愛、欣賞、接納，協助親子達輕鬆有品質的陪伴。（DFC台灣提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕許多父母在新年都會期許自己：「今年想多陪陪孩子。」但年假一過，工作、家務、訊息與待辦事項接踵而來，開始焦慮無時間與精力陪伴小孩。台灣童心創意行動協會（DFC台灣）觀察家長近年除了疲憊，更多了自責，提出「4A心法」：注意、關愛、欣賞、接納，協助親子回到最基本、最重要的連結，達輕鬆有品質的陪伴。

「很多家長其實都想陪伴孩子，卻常被時間與現實追著跑。」長期推動孩童創新教育的DFC台灣執行長許芯瑋觀察，近年家長最常出現的情緒，除了疲累，更多了一份自責。當陪伴被拿來計算長短、比較方式，反而讓原本想給孩子的關心，成了一種壓力。

許芯瑋分享，其實孩子真正需要的並非長時間陪伴，而是父母能否在有限的時間裡真正在場：「我們不用當個完美的父母，只要當個『在場』的父母！」這也是國際教育運動Design for Change（DFC）學習法創辦人、被譽為「世界最棒學校」之一的印度河濱學校校長Kiran Sethi教育理念之一。

2025年Kiran Sethi更受邀來台分享教養心法，她提醒，現代父母最大的誤解之一，就是以為陪伴必須用時間長短來衡量，卻忽略了孩子真正需要的是陪伴的深度，她曾請6年級的孩子寫回家作業：「你媽媽的眼睛是什麼顏色？」才發現全班近6成孩子從未仔細看過媽媽的眼睛。她也指出，在手機與訊息佔據注意力的時代，許多大人「人在現場，心卻不在」，孩子看得到父母，卻感受不到自己被專注回應。

為了讓父母更容易在忙碌生活中實踐陪伴，Kiran提出一套簡單卻深刻的「4A 心法」，協助親子關係回到最基本、也最重要的連結：

●Attention（注意）：看著孩子的眼睛，真正聆聽孩子對你說的話。

●Affection（關愛）：展現真實的愛，讓孩子知道你與他站在同一邊。

●Appreciation（欣賞）：欣賞孩子努力的過程，而不只評價結果。

●Acceptance（接納）：接納孩子的獨特樣貌，在探索世界的過程中給予支持。

Kiran提醒台灣家長，放下對自己的嚴格檢視，4A並非要父母多做什麼，而是少一點自責、多一點覺察，當大人放下「一定要做到最好」的壓力，孩子反而更能感受到安心與信任，建議新的一年，不必再替自己貼上「好父母」或「不夠好」的標籤，真正重要的是在孩子需要的時候，願意停下來，讓身心都跟孩子在同一個地方。

新的一年，家長期許要更多陪伴孩子，但迫於現實，除了疲憊還多了自責，台灣童心創意行動協會（DFC台灣）提出「4A心法」：注意、關愛、欣賞、接納，協助親子達輕鬆有品質的陪伴。（DFC台灣提供）

國際教育運動Design for Change（DFC）學習法創辦人、印度河濱學校校長Kiran Sethi受邀來台，分享教養心法。（DFC台灣提供）

