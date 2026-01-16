自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

防堵新興毒品 食藥署預告：增3項管制藥品 全數「無醫療用途」

2026/01/16 15:50

為從源頭防堵新興毒品，衛福部食品藥物管理署預告修正「管制藥品分級及品項」，新增3項管制藥品，其中就包括俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯（Etomidate）的前驅原料「巰基依托咪酯」。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為從源頭防堵新興毒品，衛福部食品藥物管理署預告修正「管制藥品分級及品項」，新增3項管制藥品，其中就包括俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯（Etomidate）的前驅原料「巰基依托咪酯（2-Mercapto Etomidate）」，食藥署強調，新增三項管制藥品均無醫療用途，盼提高管制強度、防堵濫用，同時保留科學研究的合法管道。

食藥署管制藥品組副組長張志旭今（16日）說明，此次修正是因應法務部提案，為避免相關物質淪為新興濫用物質或毒品先驅原料而列管，「如果直接列為毒品，理論上就是全面禁止，列為管制藥品，則是在高度管制下，保留醫藥與科學研究的合法申請管道。」

根據食藥署公告，這次新增的第三級管制藥品包括「7-羥基帽柱木鹼」，是第三級管制藥品「卡痛（Kratom）」植物中的精神活性成分，與帽柱木鹼化學結構相似，具濫用風險；以及「苯基乙基胺戊酮（N-Ethylpentedrone）」，屬合成卡西酮類物質，結構與已列管的苯基乙基胺己酮、苯基乙基胺丁酮相近，都是近年常見的新興濫用型精神活性物質。新增列的第四級管制藥品「巰基依托咪酯」，則是依托咪酯的前驅原料，可作為合成依托咪酯的來源，屬於毒品製造鏈的上游物質。

張志旭強調，這三項目前都沒有任何醫療用途，定位就是防堵濫用，這次修正的公告期間為1月13日至1月27日，期滿後將彙整各界意見，報行政院核定後正式公告。

公告生效後，輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等行為，一律須依「管制藥品管理條例」辦理，且凡是仍持有上述品項的機構業者，都必須依法申請「管制藥品登記證」，並在業務處所設置簿冊，詳實記錄每日收支、銷毀、減損與結存情形，需定期申報使用量。

張志旭提醒，未領登記證就輸入、輸出、製造、販賣或購買管制藥品，最高可罰30萬元；未設簿冊處6萬至30萬元、未定期申報處3萬至15萬元、或未經核准就用於研究是6萬至30萬元；若不是基於醫藥及科學用途的濫用，將直接視為毒品行為，則依「毒品危害防制條例」處辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

