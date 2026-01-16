自由電子報
健康 > 杏林動態

長庚醫院獲「幸福企業」金獎 穩定醫療永續力量

2026/01/16 15:46

長庚醫院連續三年勇奪「幸褔企業金獎」肯定， 由決策委員會主委程文俊（右）代表領獎（長庚醫院提供）

長庚醫院連續三年勇奪「幸褔企業金獎」肯定， 由決策委員會主委程文俊（右）代表領獎（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕在醫療環境艱困、醫療人力持續面臨挑戰的大環境中，打造幸福職場已成為醫療體系永續發展的重要關鍵。長庚醫院再次獲得1111人力銀行生技醫療類「幸福企業」金獎，展現長期深耕員工照顧與幸福職場的成果。頒獎典禮於1月9日在臺北寒舍艾美酒店舉行，由長庚決策委員會主任委員程文俊親自出席受獎，象徵長庚醫院在「員工幸福、醫療品質、服務永續」三大願景上的持續投入與實踐。

幸福職場 醫療品質的關鍵基礎

程文俊表示，醫院最重要的資產始終是人，打造幸福職場，不僅是提供具競爭力的薪酬與完善福利，更在於建立讓同仁安心發揮專業、感受到尊重與成就感的工作環境。醫療工作高度專業且承擔重大責任，唯有穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

多元友善措施 支持職涯與生活平衡

面對外部經營情勢變動與挑戰，長庚醫院仍以員工照顧與人才留任為核心，滾動式檢視薪資結構與逐年調薪機制，於中秋與端午節發放半個月獎金，近5年年終獎金平均皆逾4.5個月，落實與員工共享經營成果的理念，同時推動退休人員返聘制度，促進經驗傳承，減輕第一線人力負荷。

在福利制度方面，提供生日與三節禮券、交通補助、員工宿舍、幼兒園資源及汎航免費搭乘等多元配套，並提供員工本人及其眷屬於院內就醫相關補助，另為肯定資深同仁長期付出，服務年資每屆滿五年，致贈紀念金幣一枚，並隨年資累積逐步增加重量，重視並感謝員工的貢獻。

在人才培育方面，長庚醫院持續營造良好學習環境，透過完整之培訓制度與職務歷練，並搭配新進人員之新進假等友善措施，協助同仁順利適應職場，同時鼓勵在職進修，支持其職涯發展。另於健康促進與員工關懷方面，推動體適能檢測數值分析、球類運動等，以掌握員工健康指標改善情形，並作為推動友善職場與健康醫院之參考；同時設置專責輔導與關懷機制，營造正向且具支持力之職場環境。

另於員工保障上，針對長期病假同仁，提供最長半年之半薪保障，協助同仁在休養期間維持生活穩定。

此外，在生活照顧層面，長庚醫院提供「長庚好味道」多元餐食選項，主打便利且具彈性的用餐方式，協助同仁兼顧生活品質，落實工作與生活平衡。

幸福職場成果 獲國內獎項高度肯定

長庚醫院表示，自2023年起已連續三年獲得幸福企業金獎肯定，每項榮耀都是全體同仁長期投入與制度支持共同累積的成果。除幸福企業獎項外，醫院亦於「2025台灣健康永續獎」評選中，一舉奪下多項大獎，包含「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」，充分展現在員工照顧、醫療品質與永續治理上的整體實力。

以人為本 為醫療永續累積更深厚的力量

展望未來，長庚醫院將持續以人為核心，深化幸福職場制度，凝聚團隊韌性，攜手打造兼具專業實力與人文關懷的醫療體系，實踐醫療機構對社會長期且穩定的責任。

◎長庚醫院在「員工幸福、醫療品質、服務永續」三項共榮願景上持續投入與實踐。（長庚醫院提供）

◎長庚醫院在「員工幸福、醫療品質、服務永續」三項共榮願景上持續投入與實踐。（長庚醫院提供）

