健康網》邊吃邊滑手機為何更易餓？ 醫揭大腦分心3大陷阱

〔健康頻道／綜合報導〕你是否也有過這種經驗：明明才剛吃完飯，沒多久卻又開始嘴饞，忍不住想找零食？許多人以為是吃太少或代謝差，其實問題可能出在「吃飯時不專心」。書心健康管理診所院長許書華指出，邊吃飯邊滑手機追劇，會干擾大腦對味覺與飽足感的判斷，不僅容易吃過量，還可能讓下一餐更快感到餓。從神經科學角度來說，這是分心進食悄悄破壞了你的飽足感機制。

不專心吃飯其實是減重路上最大的「隱形陷阱」？對此，許書華於臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」發文表示，從神經科學的角度解析，邊滑手機邊吃飯，其實身體會發生以下3狀況：

大腦頻寬被佔用，快樂荷爾蒙「迷路」

大腦處理資源是有限的。當你把八成的注意力都給了視覺（影集劇情），大腦負責感知味道的區域（腦島）就會被迫降頻。簡單說，就是味覺變遲鈍。當大腦沒辦法完整接收到「美味」的訊號，原本該分泌的快樂激素多巴胺就會分泌不足。為了補償這個「快樂缺口」，身體會下意識地命令你多吃。

海馬迴「失憶」，下一餐餓得更快

飽足感不只是胃撐不撐，更重要的是，大腦「有沒有記得你吃過」。研究發現，分心會干擾大腦海馬迴的運作，導致大腦忘記剛剛有進食。因為缺乏這段進食記憶，即便餐後才過 2-3 小時，飢餓素卻提早暴衝。這種假性飢餓會讓你在下一餐還沒到之前，就忍不住想找東西吃。

咀嚼太少，腸泌素來不及被叫醒

當注意力沒放在吃飯這件事，容易囫圇吞棗、減少咀嚼次數，加快吞嚥速度。其實舌頭與口腔需要足夠時間接觸食物，才能傳遞訊號喚醒腸道的腸泌素（GLP-1）。若吃太快，導致飽足激素分泌延遲，通常等到感覺飽的時候，其實已經攝取過量的卡路里。

許書華強調，因此，「正念飲食」很重要。用餐時不妨試試將手機或電視螢幕關掉。專心享用食物，感受它的色澤香氣，細嚼慢嚥它的質地，這樣才能將大腦的頻寬還給味蕾，讓激素正常運作。

