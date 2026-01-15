健康網》低溫致聽力驟降 「耳中風」風險升

寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險升高，小心低溫同樣可能對聽力造成衝擊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險升高，小心低溫同樣可能對聽力造成衝擊。

1名48歲上班族，近日清晨起床時驚覺右耳「像被關掉一樣」，突然聽不到聲音，並伴隨持續耳鳴。他原以為只是感冒或洗澡進水，拖到傍晚才就醫，經診斷確定為右耳重度「突發性感音神經性聽力損失」，俗稱「耳中風」。所幸發現時間尚未過久，經藥物治療並依醫囑安排聽力評估與輔具介入後，聽力已逐步改善。

耳中風好發冬季 清晨、夜晚風險高

不少民眾天冷時只注意血壓波動、手腳冰冷，卻忽略耳朵同樣高度仰賴血液循環。中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長暨資深聽力師蔡鋕鑫指出，冬季是「突發性聽力損失」的好發期，尤其在氣溫驟降的清晨與夜晚，更容易悄悄發生。

他說明，內耳供血主要來自極為細小的「迷路動脈」，幾乎沒有備援血管，一旦低溫造成血管收縮、血液黏稠度上升，內耳可能在短時間內出現缺血，導致聽力突然下降。

誤當感冒、耳屎 恐錯失72小時黃金期

臨床常見患者在天冷時出現單側聽力明顯下降、耳鳴加劇，甚至伴隨悶塞感或暈眩，卻誤以為只是感冒、耳屎或壓力大，選擇再觀察幾天。蔡鋕鑫提醒，國內、外醫學文獻皆指出，突發性聽力損失本質屬於「內耳缺血性病變」，若未在72小時黃金治療期內處理，聽力可能難以完全恢復。

耳中風年輕化 上班族、高壓族群要留意

「很多人以為中風只會發生在腦，其實內耳同樣怕缺血。」蔡鋕鑫表示，近年耳中風患者已有年輕化趨勢，35至55歲的上班族、高壓族群並不少見。天冷本就容易讓血管收縮，若再加上熬夜、工作壓力大、攝取過多咖啡因或抽菸等因素，更可能增加內耳微血管出狀況的風險。

聽力突降別等等看 應盡速就醫檢查

耳中風不能只憑感覺判斷，「是否真的聽不到，仍須透過專業聽力檢測才能確認。」若民眾出現明顯聽力下降、單側聽不到或異常耳鳴，應儘速就醫，由醫師評估並安排相關檢查。若經診斷有使用聽力輔具的需求，應循合格管道進行專業評估與選配，並留意服務人員的專業資格與後續服務。

蔡鋕鑫提醒，寒流來襲時，除了保暖、規律作息與控制三高，也應留心聽力變化。特別是耳中風，不是等等看就會好，越早發現，越有機會保住聽力。

