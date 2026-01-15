自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》低溫致聽力驟降 「耳中風」風險升

2026/01/15 18:37

寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險升高，小心低溫同樣可能對聽力造成衝擊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險升高，小心低溫同樣可能對聽力造成衝擊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險升高，小心低溫同樣可能對聽力造成衝擊。

1名48歲上班族，近日清晨起床時驚覺右耳「像被關掉一樣」，突然聽不到聲音，並伴隨持續耳鳴。他原以為只是感冒或洗澡進水，拖到傍晚才就醫，經診斷確定為右耳重度「突發性感音神經性聽力損失」，俗稱「耳中風」。所幸發現時間尚未過久，經藥物治療並依醫囑安排聽力評估與輔具介入後，聽力已逐步改善。

耳中風好發冬季　清晨、夜晚風險高

不少民眾天冷時只注意血壓波動、手腳冰冷，卻忽略耳朵同樣高度仰賴血液循環。中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長暨資深聽力師蔡鋕鑫指出，冬季是「突發性聽力損失」的好發期，尤其在氣溫驟降的清晨與夜晚，更容易悄悄發生。

他說明，內耳供血主要來自極為細小的「迷路動脈」，幾乎沒有備援血管，一旦低溫造成血管收縮、血液黏稠度上升，內耳可能在短時間內出現缺血，導致聽力突然下降。

誤當感冒、耳屎　恐錯失72小時黃金期

臨床常見患者在天冷時出現單側聽力明顯下降、耳鳴加劇，甚至伴隨悶塞感或暈眩，卻誤以為只是感冒、耳屎或壓力大，選擇再觀察幾天。蔡鋕鑫提醒，國內、外醫學文獻皆指出，突發性聽力損失本質屬於「內耳缺血性病變」，若未在72小時黃金治療期內處理，聽力可能難以完全恢復。

耳中風年輕化　上班族、高壓族群要留意

「很多人以為中風只會發生在腦，其實內耳同樣怕缺血。」蔡鋕鑫表示，近年耳中風患者已有年輕化趨勢，35至55歲的上班族、高壓族群並不少見。天冷本就容易讓血管收縮，若再加上熬夜、工作壓力大、攝取過多咖啡因或抽菸等因素，更可能增加內耳微血管出狀況的風險。

聽力突降別等等看　應盡速就醫檢查

耳中風不能只憑感覺判斷，「是否真的聽不到，仍須透過專業聽力檢測才能確認。」若民眾出現明顯聽力下降、單側聽不到或異常耳鳴，應儘速就醫，由醫師評估並安排相關檢查。若經診斷有使用聽力輔具的需求，應循合格管道進行專業評估與選配，並留意服務人員的專業資格與後續服務。

蔡鋕鑫提醒，寒流來襲時，除了保暖、規律作息與控制三高，也應留心聽力變化。特別是耳中風，不是等等看就會好，越早發現，越有機會保住聽力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中