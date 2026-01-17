自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》上班族每天2杯手搖飲害洗腎 醫：5大NG習慣超傷腎

2026/01/17 14:12

洪永祥診所院長洪永祥表示，含糖飲料中的果糖，代謝產生的尿酸會像碎玻璃一樣摩擦腎小管，進而引發慢性間質發炎，不可輕忽；情境照。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕天天愛喝手搖飲的你，小心腎臟健康也會拉警報。洪永祥診所院長洪永祥分享，1名26歲的女性上班族每天早出晚歸衝業績且必喝2杯手搖飲，某天突然喘不過氣，送醫檢查發現竟已腎衰竭，雖撿回一命，卻也必須接受洗腎命運。提醒愛喝含糖飲料、吃重鹹、濫用止痛藥、極端高蛋白質飲食、熬夜等5種傷腎行為應避免，尤其果糖代謝產生的尿酸會像碎玻璃一樣摩擦腎小管，進而引發慢性間質發炎，不可輕忽。

洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，該名女性上班族因工作壓力大，靠著每天喝2杯手搖飲紓壓，半年前常覺得臉部浮腫，以為是熬夜沒睡好，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到肺部像溺水一樣喘不過氣，因此被同事緊急送往急診室。

洪永祥提及，急診室醫師看完抽血報告趕緊打電話給他，表示病患須緊急透析，報告數據顯示，該女子腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，必須立刻插管、緊急洗腎，否則有生命危險。之後住院查發現，病患好幾年前已有蛋白尿，應該是慢性腎絲球炎卻從未看過醫師，且未經任何治療，加上長年熬夜、愛喝飲料，導致發生洗腎悲劇。

對此，洪永祥特別指出，40歲以下年輕人洗腎5大病因排行榜，包括：

1.先天性或遺傳性腎臟疾病。

2.腎絲球腎炎（Glomerulonephritis, GN）。

3.早發性糖尿病腎病變。

4.高血壓相關腎病變 （Hypertensive Nephrosclerosis）。

5.不明原因慢性腎臟病。

其中排名第2的腎絲球腎炎，在亞洲年輕族群中比例高得驚人，提醒若發現感冒後尿液變紅（洗肉水色），這就是腎臟正在發炎破壞中，需特別當心。

此外，洪永祥說，生活中也有影響腎臟健康的不良5大習慣，對於上述先天不良腎臟病症，帶來雪上加霜的危害。包括：

1.含糖飲料當水喝（高果糖糖漿）。

2.重鹹、重口味的外食習慣。

3.止痛藥與成藥的濫用。

4.極端高蛋白飲食。

5.長期熬夜與睡眠不足。

洪永祥強調，腎臟是一個極度沉默的器官，它在壞掉七成之前，可能都不會讓你感到疼痛與症狀。日常少喝一杯含糖手搖引、多喝一杯白開水；不亂吃止痛藥、定期做腎功能檢查，對於腎臟健康都能多一分保護。

