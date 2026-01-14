健康網》一躺就天旋地轉？醫揭耳石症「這樣睡」才不會暈

耳石症患者在姿勢改變，例如低頭或轉頭時，容易出現眼震與暈眩，甚至伴隨噁心、嘔吐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

「耳石症」是指原本附著在內耳橢圓囊耳石斑上的碳酸鈣微粒，因發炎、外力或退化而鬆脫，掉進半規管內，當姿勢改變，例如起床、側躺、低頭或轉頭時，耳石在管內滾動，帶動內淋巴液產生錯誤前庭訊號，使大腦誤以為頭部仍在旋轉，於是出現眼震與暈眩，甚至伴隨噁心、嘔吐。

朝「不暈的一側」側臥2用意

根據解剖生理，耳石造成的刺激方向與半規管解剖有關。在暈眩門診，我們常會建議這類患者在睡覺時，盡量朝「不暈的一側」側臥，原因有2，就以最常見的右側水平半規管耳石沉積症患者來說，這樣做，可以減輕暈眩，甚至自然復位。

元景耳鼻喉科神經科診所醫師陳建志正在教學患者向左側臥，可抬起右側水平半規管，不僅減輕暈眩，亦可使其裡面的耳石掉入橢圓囊，達到自然復位的效果。（陳建志提供）

●減輕暈眩

向右側躺，耳石因重力作用，在半規管內滾動，對該側壺腹內的頂帽，造成正向刺激作用，使右側前庭興奮，產生暈眩。若改向左側躺，耳石掉進壺腹，卡住頂帽，造成負向抑制作用，右耳前庭訊號變弱，暈眩自然減輕。

●自然復位

長時間往不暈的另一側躺下，若運氣好，耳石掉進橢圓囊，原理與臨床耳石復位術類似，儼然「自然復位」。

元景耳鼻喉科神經科診所醫師陳建志以右側水平半規管耳石沉積症為例，示範睡前先向較不暈的那一側躺下。（陳建志提供）

因此，若已確診為單側水平半規管滾動型耳石沉積症 （canulolithiasis），我們會建議患者可在睡前，自我調整睡覺姿勢，例如，先向較不暈的那一側躺下，再向同一方向翻身，轉為俯臥，接著，再向同一方向翻身，轉為側臥，再轉身，轉為仰臥，再轉身，再轉為側臥，維持著側睡，就有機會讓耳石先回到橢圓囊，這樣在白天起床時，耳石就會直接掉入耳石斑，固定住。若患者照做，通常能在數天內讓暈眩消失。

頂帽黏著型要注意 可能出現左右反轉

不過，有另一類的耳石症，屬於「頂帽黏著型」，是耳石黏在壺腹頂帽上，姿勢改變會拉動頂帽，引發強烈的暈眩。雖然有分內側 （橢圓囊側） 頂帽黏著症或外側頂帽黏著症，一樣以「往較不暈的那一側側臥」為原則，但必須理解的是，可能出現「昨天暈的是右邊、隔天變成左邊」這種隔日反轉現象，即便如此，仍要堅守原則，便可自然復位。

耳石症雖常見，原則上，側臥或許能減輕不適，甚至自然復位，但若症狀反覆或持續，仍應由專科醫師協助，透過精準檢查與復位策略，讓暈眩真正恢復平靜。切莫自行嘗試複雜或快速的復位動作，否則，耳石跑到其它半規管，或是散落至更多的半規管，更會加重病情。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

