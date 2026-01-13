自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》「國師」殞落！混元禪師長年抗糖尿病 醫揭最致命風險

2026/01/13 16:14

〔健康頻道／綜合報導〕混元禪師驚傳病逝，享壽82歲。他常年飽受糖尿病之苦，禪機山仙佛寺為唯心教總本山，長期作為傳道與修行中心，已傳出即日起封山1個月。根據三軍總醫院衛教資料，糖尿病的控制有賴於飲食、運動和藥物三者間的互相配合，若失控併發症有致命之虞。

混元禪師曾二度預測陳水扁能當選總統而聲名大噪，有人因而私下稱他為「國師」，還曾擔任總統府顧問，也因為政界關係良好，常有藍、綠政治人物造訪道場向他請益，一度在政壇頗具影響力。

三軍總醫院（以下簡稱三總）指出，糖尿病會影響病人生理、心理、家庭生活、目前或未來的社會角色；而病人的心理狀況也會影響到血糖的控制。平日糖友配合維持良好的血糖值外，積極的面對問題、自我鼓勵，尋求家人、朋友的支持，學習放鬆技巧，或主動參加糖尿病病友團體，都能有效幫助您控制糖尿病，避免惡化。

糖尿病最致命是有不少慢性合併症：

●大血管病變：包括腦、心臟及足部等部位的動脈硬化病變，可引發腦中風、心肌梗塞及足部病變；足部的血液供應減少，會造成間歇性跛行、足部冰冷、感覺異常、足部易感染、傷口癒合慢。甚至因處理不當產生細菌感染造成潰爛，嚴重時需要進行局部或下肢截除手術，以保性命。

●眼睛病變：眼睛易因血糖控制不佳產生病變，常見的病變有白內障、視網膜病變、黃斑部水腫、青光眼。嚴重時會造成眼睛失明。

●神經病變：包括自主神經或週邊神經的損傷，會有心悸、腹脹、便秘或腹瀉、小便困難、失禁或姿勢性低血壓、性功能障礙、手腳發麻及刺痛、感覺遲鈍等現象。

●腎臟病變：初期有血壓上升、蛋白尿等症狀，嚴重時產生慢性腎臟衰竭而需終身洗腎。

●如何有效預防合併症
1.控制良好血糖、血脂和血壓。並每年至少接受一次眼科的基本檢查，包括：視力檢查、眼底視網膜檢查、眼壓測量。

2.注意足部護理，經常檢查足部，選擇合適鞋襪，預防足部受傷。因末梢神經病變且下肢血液循環較差，尤其夜間、冬天、下雨/濕氣重時，更應加強防護。

3.早期偵測「尿液微量白蛋白」，早期診斷腎臟病變，早期治療。

4.定期至合格醫療院所檢查治療，按時服藥，切勿自行採用草藥偏方。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中