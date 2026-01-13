健康網》「國師」殞落！混元禪師長年抗糖尿病 醫揭最致命風險

〔健康頻道／綜合報導〕混元禪師驚傳病逝，享壽82歲。他常年飽受糖尿病之苦，禪機山仙佛寺為唯心教總本山，長期作為傳道與修行中心，已傳出即日起封山1個月。根據三軍總醫院衛教資料，糖尿病的控制有賴於飲食、運動和藥物三者間的互相配合，若失控併發症有致命之虞。

三軍總醫院（以下簡稱三總）指出，糖尿病會影響病人生理、心理、家庭生活、目前或未來的社會角色；而病人的心理狀況也會影響到血糖的控制。平日糖友配合維持良好的血糖值外，積極的面對問題、自我鼓勵，尋求家人、朋友的支持，學習放鬆技巧，或主動參加糖尿病病友團體，都能有效幫助您控制糖尿病，避免惡化。

糖尿病最致命是有不少慢性合併症：

●大血管病變：包括腦、心臟及足部等部位的動脈硬化病變，可引發腦中風、心肌梗塞及足部病變；足部的血液供應減少，會造成間歇性跛行、足部冰冷、感覺異常、足部易感染、傷口癒合慢。甚至因處理不當產生細菌感染造成潰爛，嚴重時需要進行局部或下肢截除手術，以保性命。

●眼睛病變：眼睛易因血糖控制不佳產生病變，常見的病變有白內障、視網膜病變、黃斑部水腫、青光眼。嚴重時會造成眼睛失明。

●神經病變：包括自主神經或週邊神經的損傷，會有心悸、腹脹、便秘或腹瀉、小便困難、失禁或姿勢性低血壓、性功能障礙、手腳發麻及刺痛、感覺遲鈍等現象。

●腎臟病變：初期有血壓上升、蛋白尿等症狀，嚴重時產生慢性腎臟衰竭而需終身洗腎。

●如何有效預防合併症

1.控制良好血糖、血脂和血壓。並每年至少接受一次眼科的基本檢查，包括：視力檢查、眼底視網膜檢查、眼壓測量。

2.注意足部護理，經常檢查足部，選擇合適鞋襪，預防足部受傷。因末梢神經病變且下肢血液循環較差，尤其夜間、冬天、下雨/濕氣重時，更應加強防護。

3.早期偵測「尿液微量白蛋白」，早期診斷腎臟病變，早期治療。

4.定期至合格醫療院所檢查治療，按時服藥，切勿自行採用草藥偏方。

