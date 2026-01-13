健康網》不戒火鍋也能健康吃 營養師授「小、兩、口」口訣

冬天吃鍋，營養師劉學民傳授口訣─小、兩、口，避免攝取過多熱量、油、鈉、磷，可能增加身體代謝負擔。圖為示意圖。（台中市府提供）



〔健康頻道／綜合報導〕冬天吃火鍋又怕選到熱量炸彈，營養師劉學民表示，全家都愛吃火鍋，難免會遇上「火鍋料」，但要如何健康吃？他指出，要記住口訣：小、兩、口！

劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」分享，注意高油、高鈉、高熱量的火鍋料，大原則就是，各種丸子、餃類、有包餡料等，這類加工過程，都會再添加油、鹽、糖、澱粉、磷酸鹽等成分，吃下肚身體負擔較大。

他以貢丸為例，一顆25-30g，熱量約70大卡，

其中油脂熱量占比，約為總熱量的一半以上。鈉也占每日鈉總攝取量的5%，若再喝下濃厚的高湯，也就是「鈉」+「油」的攝取量會直接爆表！

因此，劉學民建議，記住3個口訣的重要性：

●小：挑小的！貢丸可以挑小顆，也可挑形狀體積較小的火鍋料。

●兩：挑兩款最愛的吃，也能調整一下，有意識地選擇2款最愛吃的。相比一次吃下5-7種火鍋料，更能減少負擔。

●口：各吃一小口！如果是外帶無法挑選的話，也能挑出自己會吃的2款。

若是真的擋不住美食，將一份餐點中的各種火鍋料，只各吃一小口淺嚐味道即可；或者是與店家商量，將火鍋料換成蔬菜多一點，改換成豆腐等原型食材。

慢性腎臟病、高血壓、高血脂族群，劉學民表示，上述慢性病患者，建議減少攝取量與頻率，避免面臨吃下較多熱量、油、鈉、磷，可能增加身體代謝負擔。最近許多火鍋店的配菜盤都是自己夾、吃到飽，更可以選擇健康原型食物。

