自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》哭笑不得！男喝烈酒睡著 被冷醒竟叫救護車

2026/01/13 10:24

急診醫師談到近日有男子喝醉後睡著，被冷醒後第一件事，不是穿衣服，而是叫救護車。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照、記者鄭景議翻攝）

急診醫師談到近日有男子喝醉後睡著，被冷醒後第一件事，不是穿衣服，而是叫救護車。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照、記者鄭景議翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近日氣溫驟降，急診也有不少狀況。一名急診科醫師在粉專「急診醫師碎碎唸」說明有一個中年男性，來診是因為畏寒發抖，看著他那麼冷的天氣只穿一件內衣，我都看得好冷。

他詢問：「你有發燒或是其他不舒服嗎？」病患回應「沒有啊，就畏寒感覺冷，一直發抖。」他追問：「那你為什麼不多穿一點衣服？」病患說「我就在家裡太冷，想說喝點烈酒取暖，結果喝一喝覺得熱，就把衣服脫掉，然後就睡著了，我是被冷醒的耶，只好叫救護車。」

醫師直呼，被冷醒居然不是去穿衣服，而是叫救護車來急診，「是他的認知有問題還是我的認知有問題？」驗酒精濃度，高達306mg/dl，「這根本不是喝酒取暖，是酗酒吧。」

同時醫師感嘆，氣溫極低的天氣，好多有心血管疾病的人，在家睡一睡，就沒了。也很多平常沒在控制血壓的病患，第一次發現有高血壓，就是因為腦出血來急診才注意到。

另外醫師提出另外一例：有位中年女士二次返診，前一天已經因為腹脹想吐跑來掛急診，檢查都還好就請她開藥回門診再追蹤。後來晚上又因為同樣症狀不舒服回急診。電腦斷層都做了，看起來就是胃很漲，後來幫她放鼻胃管引流出一堆食糜。交班說要安排胃鏡，懷疑胃出口堵塞。可是我電腦斷層看不到像是堵塞的證據，「你有沒有問一下，會不會是打瘦瘦針啊？」最後答案揭曉，果然是瘦瘦針。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中