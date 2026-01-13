健康網》哭笑不得！男喝烈酒睡著 被冷醒竟叫救護車

急診醫師談到近日有男子喝醉後睡著，被冷醒後第一件事，不是穿衣服，而是叫救護車。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照、記者鄭景議翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近日氣溫驟降，急診也有不少狀況。一名急診科醫師在粉專「急診醫師碎碎唸」說明有一個中年男性，來診是因為畏寒發抖，看著他那麼冷的天氣只穿一件內衣，我都看得好冷。

他詢問：「你有發燒或是其他不舒服嗎？」病患回應「沒有啊，就畏寒感覺冷，一直發抖。」他追問：「那你為什麼不多穿一點衣服？」病患說「我就在家裡太冷，想說喝點烈酒取暖，結果喝一喝覺得熱，就把衣服脫掉，然後就睡著了，我是被冷醒的耶，只好叫救護車。」

請繼續往下閱讀...

醫師直呼，被冷醒居然不是去穿衣服，而是叫救護車來急診，「是他的認知有問題還是我的認知有問題？」驗酒精濃度，高達306mg/dl，「這根本不是喝酒取暖，是酗酒吧。」

同時醫師感嘆，氣溫極低的天氣，好多有心血管疾病的人，在家睡一睡，就沒了。也很多平常沒在控制血壓的病患，第一次發現有高血壓，就是因為腦出血來急診才注意到。

另外醫師提出另外一例：有位中年女士二次返診，前一天已經因為腹脹想吐跑來掛急診，檢查都還好就請她開藥回門診再追蹤。後來晚上又因為同樣症狀不舒服回急診。電腦斷層都做了，看起來就是胃很漲，後來幫她放鼻胃管引流出一堆食糜。交班說要安排胃鏡，懷疑胃出口堵塞。可是我電腦斷層看不到像是堵塞的證據，「你有沒有問一下，會不會是打瘦瘦針啊？」最後答案揭曉，果然是瘦瘦針。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法