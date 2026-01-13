自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》從病危到輪椅 混元禪師一生與2病纏鬥 醫：2項定檢不可少

2026/01/13 17:30

健康網》從病危到輪椅 混元禪師一生與2病纏鬥 醫：2項定檢不可少

混元禪師曾在43年前因腎臟萎縮症，一度病危，後來病癒後入道修行，晚年遭受糖尿病之苦。烏日林新醫院指出，糖尿病也是常造成洗腎的主因，須定期抽血、驗尿檢查。（唯心聖教學院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕81歲的混元禪師曾於1982年因罹患腎臟萎縮症，曾一度病危，他重病痊癒後入道修行，2024年斥資近13億元仿總統府外觀興建唯心大禮堂，當時他乘坐輪椅，無法久站，需人攙扶。

根據烏日林新醫院衛教資料指出，糖尿病是國人最常見的洗腎主因。可以想見，混元禪師早年腎功能已受損，在糖尿病併發症折磨下，確實身體很虛弱。

面對糖友引起腎臟病變，甚至還要洗腎，烏日林新醫院指出，根據統計目前在接受洗腎的病人中，其中竟有25-45%是因為罹患糖尿病而走上洗腎之路。

因此，在臨床上一定會要求糖尿病患者應定期檢查抽血、驗尿，來檢查腎功能與蛋白尿的程度。其中，腎絲球過濾率（eGFR）的數值可顯示出腎臟的功能，正常的腎絲球過濾率為120 ml/min，如果腎絲球過濾率小於15 ml/min，即為末期腎臟衰竭。

烏日林新醫院指出，因糖尿病腎病變而導致腎功能下降的速度．每年竟約有12ml/min，因此與非糖尿病患者的腎功能退化相比較，糖尿病患者提早洗腎的機率高上許多。

慢性腎臟病分期：

●第1期（腎絲球過濾率＞90ml/min）：腎功能正常或輕微受損，需要注意飲食、控制血糖與血壓。

●第2期（腎絲球過濾率60-89ml/min）：腎功能輕度受損，需要控制好血糖、血壓，定期接受腎功能檢查。

●第3期（腎絲球過濾率30-59ml/min）：中度慢性腎衰竭，需積極與腎臟科醫師配合，減緩腎臟衰竭。

●第4期（腎絲球過濾率15-29ml/min）：重度慢性腎衰竭，需積極治療，減緩進入第5期腎臟病變的速度。

●第5期（腎絲球過濾率<15 ml="" min="" strong="">末期腎臟衰竭，需洗腎或腎臟移植。

相關新聞

「國師」殞落！混元禪師長年抗糖尿病 醫揭最致命風險

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中