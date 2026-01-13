您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》從病危到輪椅 混元禪師一生與2病纏鬥 醫：2項定檢不可少
〔健康頻道／綜合報導〕81歲的混元禪師曾於1982年因罹患腎臟萎縮症，曾一度病危，他重病痊癒後入道修行，2024年斥資近13億元仿總統府外觀興建唯心大禮堂，當時他乘坐輪椅，無法久站，需人攙扶。
根據烏日林新醫院衛教資料指出，糖尿病是國人最常見的洗腎主因。可以想見，混元禪師早年腎功能已受損，在糖尿病併發症折磨下，確實身體很虛弱。
面對糖友引起腎臟病變，甚至還要洗腎，烏日林新醫院指出，根據統計目前在接受洗腎的病人中，其中竟有25-45%是因為罹患糖尿病而走上洗腎之路。
因此，在臨床上一定會要求糖尿病患者應定期檢查抽血、驗尿，來檢查腎功能與蛋白尿的程度。其中，腎絲球過濾率（eGFR）的數值可顯示出腎臟的功能，正常的腎絲球過濾率為120 ml/min，如果腎絲球過濾率小於15 ml/min，即為末期腎臟衰竭。
烏日林新醫院指出，因糖尿病腎病變而導致腎功能下降的速度．每年竟約有12ml/min，因此與非糖尿病患者的腎功能退化相比較，糖尿病患者提早洗腎的機率高上許多。
慢性腎臟病分期：
●第1期（腎絲球過濾率＞90ml/min）：腎功能正常或輕微受損，需要注意飲食、控制血糖與血壓。
●第2期（腎絲球過濾率60-89ml/min）：腎功能輕度受損，需要控制好血糖、血壓，定期接受腎功能檢查。
●第3期（腎絲球過濾率30-59ml/min）：中度慢性腎衰竭，需積極與腎臟科醫師配合，減緩腎臟衰竭。
●第4期（腎絲球過濾率15-29ml/min）：重度慢性腎衰竭，需積極治療，減緩進入第5期腎臟病變的速度。
●第5期（腎絲球過濾率<15 ml="" min="" strong="">末期腎臟衰竭，需洗腎或腎臟移植。
