健康網》從病危到輪椅 混元禪師一生與2病纏鬥 醫：2項定檢不可少

混元禪師曾在43年前因腎臟萎縮症，一度病危，後來病癒後入道修行，晚年遭受糖尿病之苦。烏日林新醫院指出，糖尿病也是常造成洗腎的主因，須定期抽血、驗尿檢查。（唯心聖教學院提供）



〔健康頻道／綜合報導〕81歲的混元禪師曾於1982年因罹患腎臟萎縮症，曾一度病危，他重病痊癒後入道修行，2024年斥資近13億元仿總統府外觀興建唯心大禮堂，當時他乘坐輪椅，無法久站，需人攙扶。

根據烏日林新醫院衛教資料指出，糖尿病是國人最常見的洗腎主因。可以想見，混元禪師早年腎功能已受損，在糖尿病併發症折磨下，確實身體很虛弱。

請繼續往下閱讀...

面對糖友引起腎臟病變，甚至還要洗腎，烏日林新醫院指出，根據統計目前在接受洗腎的病人中，其中竟有25-45%是因為罹患糖尿病而走上洗腎之路。

因此，在臨床上一定會要求糖尿病患者應定期檢查抽血、驗尿，來檢查腎功能與蛋白尿的程度。其中，腎絲球過濾率（eGFR）的數值可顯示出腎臟的功能，正常的腎絲球過濾率為120 ml/min，如果腎絲球過濾率小於15 ml/min，即為末期腎臟衰竭。

烏日林新醫院指出，因糖尿病腎病變而導致腎功能下降的速度．每年竟約有12ml/min，因此與非糖尿病患者的腎功能退化相比較，糖尿病患者提早洗腎的機率高上許多。

慢性腎臟病分期：

●第1期（腎絲球過濾率＞90ml/min）：腎功能正常或輕微受損，需要注意飲食、控制血糖與血壓。

●第2期（腎絲球過濾率60-89ml/min）：腎功能輕度受損，需要控制好血糖、血壓，定期接受腎功能檢查。

●第3期（腎絲球過濾率30-59ml/min）：中度慢性腎衰竭，需積極與腎臟科醫師配合，減緩腎臟衰竭。

●第4期（腎絲球過濾率15-29ml/min）：重度慢性腎衰竭，需積極治療，減緩進入第5期腎臟病變的速度。

●第5期（腎絲球過濾率<15 ml="" min="" strong="">末期腎臟衰竭，需洗腎或腎臟移植。

相關新聞

「國師」殞落！混元禪師長年抗糖尿病 醫揭最致命風險

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法