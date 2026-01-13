自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台中今年首例M痘本土病例 男子曾無套性行為

2026/01/13 21:49

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）。

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局今天公布，台中今年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，1月9日採檢通報，確診為M痘陽性，自述曾與異性發生未使用保險套的風險性行為。

衛生局指出，經病例疫調及接觸者追蹤，疫調匡列接觸者目前均無症狀，已提供相關衛教並提醒進行21天自我健康監測。

衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。

曾梓展提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，且應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。

接種疫苗是目前預防M痘最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗滿14天後，對疾病的保護力約為4至8成，完成2劑接種後，保護力可提升至約9成，曾梓展說，台中市目前共有55家醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，近1年內曾有高風險性行為、曾罹患性病或性接觸對象符合上述任一情形者，均建議儘速完成疫苗接種。

