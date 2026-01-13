自由電子報
健康 > 杏林動態

豐原醫院攜手51家在地診所 共築山城健康防護網

2026/01/13 14:37

豐原醫院院長李永恒頒發獎狀給合作的醫療群醫師。（豐原醫院提供）

豐原醫院院長李永恒頒發獎狀給合作的醫療群醫師。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院今天舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」活動，邀集永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群齊聚交流，共有51家診所、61位醫師參與，藉此為深化分級醫療合作、凝聚在地醫療夥伴向心力，攜手為山城地區打造完整的社區健康防護網，讓民眾在地就醫更即時、更安心。

豐原醫院深耕在地已逾40年，面對醫療環境變遷與高齡化社會所帶來的慢性病與重症醫療需求，持續深化與診所間的醫療聯盟，強化分級醫療的分工與銜接。

豐原醫院表示，透過醫療群合作模式，由診所負責第一線照護與健康管理，醫院則提供專科醫療與重症支援，讓民眾在熟悉的社區即可完成初步診療，必要時也能順利銜接醫院資源，減少轉診等待與長途就醫的不便，去年雙向轉診累計已逾1萬人次，讓民眾在就醫過程中實際感受到醫療服務的可近性、便利性與完善性。

豐原醫院指出，目前醫療群合作涵蓋醫院多項專科，持續將專科醫療資源導入社區基層院所，讓民眾在基層診所即可接受初步診療與健康照護，當需要進一步檢查或治療時，則可經由醫師進行「雙向轉診」，銜接至合適的醫院，治療完成後再回到原診所持續追蹤，確保醫療照護不中斷，並落實分級醫療政策。

豐原醫院表示，醫院與診所的合作模式是健保署推動分級醫療精神的具體實踐，診所作為守護民眾健康的第一道防線，豐原醫院則扮演堅實後盾，未來也將持續攜手醫療群夥伴，為山城民眾提供更完善且連續的醫療照護服務。

