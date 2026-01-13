自由電子報
健康 > 杏林動態

曾被領帶束縛30多年 牙醫師蔡政峰：疫情時徹底解放

2026/01/13 15:06

牙醫師蔡政峰的「領帶勳章」，在妻子侯儀芬的拆解下，把每條領帶的Logo和贈送者的名條，像勳章一樣展示開來。（記者許麗娟攝）

牙醫師蔡政峰的「領帶勳章」，在妻子侯儀芬的拆解下，把每條領帶的Logo和贈送者的名條，像勳章一樣展示開來。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕到醫院看診，有時會看到醫師白袍底下穿著襯衫還會正式的打著領帶，牙醫師蔡政峰就是一例，他說，就大學見習時就被老師規定打領帶是身為醫師的基本禮儀，自此被「束縛」了30多年，直到新冠疫情發生後，隔離衣一穿，他才正式「解放」。

蔡政峰表示，30多年前就讀高醫要到口腔外科見習時，學長就先提醒一定要打領帶，這個規定是當時的主任賴聖宗醫師的要求，受日式教育影響，認為領帶是身為醫師的基本禮儀，要讓人家叫你「先生（日文）」就要有先生的打扮，他記憶中老師出現的場合，幾乎沒有不打領帶的時候，就像有些女生「沒化妝不能見人」。

蔡政峰說，第1條領帶是回家跟爸爸拿的，後來直到退伍後回到醫院當住院醫師，就正式進入了長期的打領帶生涯，只要到醫院上班，就習慣要打領帶。

不過，蔡政峰內心也曾疑惑過，在襯衫與領帶外面雖然會穿上醫師的白袍，但領帶會曝露在感染區，直到疫情發生時，隔離衣將每個醫師包得密不透風，這也才讓蔡政峰漸漸不再打領帶至今。

蔡政峰說，目前收藏的領帶超過30、40條，但自己買的大概不到10條，其他都是別人送的「勳章」，這些領帶多是牙醫師公會、學會、社團、老師等具權力象徵者所贈送，上面都有送的人的名字，就像獎牌一樣，是對受贈者的認同，也是贈與者的認同，所以他覺得每一條都像是「勳章」。

蔡政峰也說，疫情真的改變很多事，當他開始不打領帶後，發現好像沒打也沒事，但也不會感慨領帶這個勳章文化在新生代消失，因為，對年輕人而言，應該也不想打別人送的領帶，而是想買來送給自己的獎賞。

蔡政峰細數受贈的領帶中，最珍貴的是已逝高醫教授陳鴻榮80大壽時送給他口腔外科學生的領帶，上頭有著牙齒的標記。（侯儀芬提供）

蔡政峰細數受贈的領帶中，最珍貴的是已逝高醫教授陳鴻榮80大壽時送給他口腔外科學生的領帶，上頭有著牙齒的標記。（侯儀芬提供）

過去的醫師認為，打領帶是身為醫師的基本禮儀，所以白袍底下，仍穿著襯衫、打領帶。（侯儀芬提供）

過去的醫師認為，打領帶是身為醫師的基本禮儀，所以白袍底下，仍穿著襯衫、打領帶。（侯儀芬提供）

蔡政峰從醫學生見習起開始打領帶逾30年。（侯儀芬提供）

蔡政峰從醫學生見習起開始打領帶逾30年。（侯儀芬提供）

