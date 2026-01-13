自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肥胖與癌症的距離比想像近？ 專家曝關鍵證據與改善之道

2026/01/13 17:51

體脂肪過剩與13種癌症的風險增加有充足關聯，專家建議，維持健康體重是預防癌症最有效的方法之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

體脂肪過剩與13種癌症的風險增加有充足關聯，專家建議，維持健康體重是預防癌症最有效的方法之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕科學證據已確認，體脂肪過剩與13種癌症的風險增加有充足關聯。馬偕醫院營養師趙強引述文獻指出，全球約3.6%的成人癌症病例原因與高BMI值有關，食道腺癌BMI≥40與BMI<25者相比，風險為4.76倍；胰臟癌中肥胖者的風險約為正常體重者的1.5倍；肝癌中肥胖者的風險約為正常體重者的1.8倍。因此，維持健康體重不只外形好看，更是預防癌症最有效的方法之一。

趙強於臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文分享，這項文獻顯示，影響程度因癌症類型、性別及荷爾蒙狀態而異，這次參考的文獻談到「體脂肪過剩/肥胖」是以BMI的數值來定義。

趙強歸納，體脂肪過剩與主要癌症風險的關聯性及其影響程度，給民眾參考：

1.關聯性最強的癌症類型：某些癌症對體脂肪的增加極為敏感，風險呈現大幅度增長。

●子宮內膜癌

體脂肪與此癌症有極強且呈現極陡峭的劑量反應關係。與正常體重者相比，過重者的風險約為1.5倍，而肥胖等級三（BMI ≥ 40）的女性風險則高達7.1倍。

●食道腺癌

這是另一種受體重影響劇烈的癌症，BMI≥40與BMI<25者相比，風險為4.76倍。

●腎癌

肥胖者的風險約為正常體重者的1.8倍，且此關聯在男性與女性中均非常一致。

2.常見癌症與劑量反應關係，許多癌症的風險隨BMI增加而穩定上升，通常以BMI每增加5kg/m²為計算單位：

●大腸直腸癌

此關聯在男性中較女性強。BMI每增加5 kg/m²，男性的風險增加約25%，女性增加約10%。

●胰臟癌

肥胖者的風險約為正常體重者的1.5倍。BMI每增加5 kg/m²，風險平均增加10%。

●更年期後乳癌

在未使用荷爾蒙替代療法（HRT）的女性中，BMI每增加5 kg/m²，風險增加約12%；但在使用HRT的女性中則未觀察到此關聯。

趙強接著說，其他具充足證據關聯的癌症，肝癌中肥胖者的風險約為正常體重者的1.8倍，另外還有膽囊癌、甲狀腺癌、卵巢癌、攝護腺癌等等。

趙強提醒，25歲之前的體脂肪過剩，也會增加成年後患上述多種癌症的風險，但對更年期後乳癌的影響反而可能呈現負相關（流行病學觀察結果：早年較胖，後期乳癌風險相對低）。體脂肪過剩對身體的影響，可以想像成是一座工廠長期在過度燃燒燃料，產生的廢氣，也就是慢性發炎，與異常的調節指令（荷爾蒙失調與胰島素過高）最終導致病變。

