健康 > 抗老養生 > 運動復健

過年大掃除變成「腰部大考驗」！ 復健科醫師提醒這些動作最危險

2026/02/15 21:29

豐原醫院復健科醫師張憲伯表示，看似日常的打掃動作，若姿勢不當或身體機能退化，容易造成急性腰部拉傷，甚至誘發長期的關節問題。（記者歐素美攝）

豐原醫院復健科醫師張憲伯表示，看似日常的打掃動作，若姿勢不當或身體機能退化，容易造成急性腰部拉傷，甚至誘發長期的關節問題。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕農曆春節將近，許多民眾開始進行居家整理與大掃除，掃地、擦窗、搬動家俱樣樣來，卻也讓復健科門診出現一波「下背痛、閃到腰」的患者，衛生福利部豐原醫院復健科醫師張憲伯提醒，看似日常的打掃動作，若姿勢不當或身體機能退化，容易造成急性腰部拉傷，甚至誘發長期的關節問題。

張憲伯指出，常見春節病症包括彎腰掃地、踮腳擦窗戶或一口氣搬動重物時，突然感覺「腰一閃」，接著出現明顯的下背疼痛、活動受限，嚴重時甚至無法彎腰或翻身，這類情況在中高齡族群特別常見，但年輕族群若長期久坐、核心肌群無力，同樣是高風險族群。

張憲伯說，閃到腰並非單一原因造成，常與以下因素有關：核心肌群無力，腹部與下背穩定度不足，無法支撐彎腰與搬重物的動作；髖關節與膝關節退化，關節活動度下降，身體代償用腰部出力；姿勢錯誤與過度用力，突然扭轉、彎腰加旋轉最容易造成腰部受傷。

此外，患有髖關節退化或膝關節退化的民眾，若在打掃時長時間蹲跪、反覆起立或勉強彎腰取物，容易讓腰椎承受過多壓力，導致疼痛惡化。若已出現腰背疼痛，可依個別狀況透過復健治療、物理治療、藥物治療，必要時也可評估增生療法、PRP 或震波治療等方式來協助緩解疼痛與促進組織修復，但仍需經由專業醫師詳細評估後，選擇最適合的治療方式。

張憲伯提醒民眾，春節大掃除前應做好準備，打掃前先進行簡單暖身，啟動核心與下肢肌群；彎腰取物時「屈膝、不彎腰」，重物盡量貼近身體，避免一次做太久，適度休息、分段完成。若出現持續性下背痛、放射至臀部或下肢疼痛，應及早就醫評估。

張憲伯強調，若反覆閃到腰或長期腰背疼痛，可能與核心無力或關節退化有關，透過復健治療、運動訓練與正確動作教育，多數都能有效改善，春節打掃是迎新年的重要儀式，但更重要的是「打掃不傷身」，才能健康過好年。

