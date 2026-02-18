自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

國產水果變美酒食安加倍 可溯源農藥殘留檢測

2026/02/18 15:17

農糧署近年推動酒莊使用國產農產品為原料釀酒。（農糧署提供）

農糧署近年推動酒莊使用國產農產品為原料釀酒。（農糧署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕春節連假親友聚會，總不免小酌幾杯，近年台灣酒莊蓬勃發展，更有不少酒莊使用國產水果、國產米釀酒，許多國產酒更贏得世界酒賽獎項，打響台灣酒莊名號，農業部農糧署指出，使用國產農產品的酒類其原料都可溯源，更落實農藥殘留與衛生安全檢測，微醺之際免擔心食安。

美食佳餚擺上桌，若搭配國產酒品更能增添料理風味，也更顯賓主盡歡，農糧署組長范國慶表示，近年農糧署偕民間業者，促成使用國產農產品原料釀酒，並定期透過評審選出亮點酒莊，也協助業者參加國際酒賽並獲得好成績，就是希望可讓台灣酒更廣為人知，如樹生休閒酒莊使用國產金香葡萄為原料釀製、經橡木桶5年熟成的「埔桃酒」，不僅多次被選上國宴，也多次在國際酒類競賽獲獎，酒體結構完整、香氣層次豐富。

范國慶表示，亮點酒莊的酒品原料以國產、在地農產品為主，如藏酒酒莊的「藏金柑」，就是以宜蘭契作金柑為原料，採雙階段釀造與橡木桶熟成工法，雖酒精濃度高達40%，入口果香細緻、酒體圓潤；公館鄉農會酒莊的「穿龍24釀桑韻釀」使用整顆當地桑葚發酵釀製，酒色為喜慶的深紫紅色，保留桑葚特殊的酸甜風味。

若喜歡草莓酒的陶然客，則不能錯過大湖農會酒莊的「湖莓戀」，范國慶表示，該款酒品為台灣首批以國產草莓釀製的水果酒，並使用低溫釀造技法保留草莓完整果香；梅酒也是不少饕客的心頭好，范國慶推薦信義鄉農會酒莊出品的「柔水」，該款酒品選用國產成熟梅子低溫釀造，保留梅果原有香氣與酸甜風味，並於「國產梅酒評鑑競賽」中獲得金獎。

若是喜好米糧原料釀酒者，范國慶推薦霧峰農會酒莊出品的「醉峰．46」，該款酒品使用霧峰益全香米及米麴蒸餾製成後熟成，酒體厚實、層次多元，酒精濃度雖高達46%，入口時順口不辛辣。

范國慶表示，這些酒品都可以到各農村酒莊、地方農會展售中心、農產品市集選購，部分酒莊還會結合農村旅遊，民眾走春時不妨到酒莊一遊。

※喝酒不開車　開車不喝酒※

