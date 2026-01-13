自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》生薑、乾薑差很大 醫：用錯反而沒效果

2026/01/13 12:22

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，生薑、乾薑要懂得用，讓很多人緩解身體不適。（資料照）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，生薑、乾薑要懂得用，讓很多人緩解身體不適。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道吃薑對身體好，尤其是薑黃的療效研究很多。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，生薑與乾薑的差異性，她拆解這道「薑」學問。

邱筱宸在臉書上分享，薑的神奇之處，在於它的成分會隨著水分含量與溫度而變身。生薑（含水多），它富含薑辣素（Gingerols），會促進胃排空、幫助消化；乾薑（脫水/加熱）中的薑辣素會脫水轉化成薑烯酚（Shogaols），可促進產熱效應，幫助脂肪燃燒與代謝。

邱筱宸指出，理解了兩種薑的成分差異，若有脹氣的問題，生薑中的薑辣素能顯著加速胃排空（Gastric emptying），促進腸胃蠕動，幫助那些容易產氣的食物順利消化。她也鼓勵素食同道，當因攝取大量豆類、高纖蔬菜而脹氣，可以攝取生薑緩解。

若是經痛與手腳冰冷的人，邱筱宸表示，需要的是含有高濃度薑烯酚的乾薑，據研究發現，乾薑粉能抑制前列腺素的生成，對於經痛的緩解效果顯著。同時，它能刺激身體產熱，讓你覺得暖起來。

邱筱宸也分享料理撇步，像是在炒菜、煮湯用生薑，尤其是素食料理中，特別是炒菜、煮湯時，加入切片的生薑。不只是調味，還可以幫助消化，讓營養好吸收、肚子不脹氣。

在經痛時，邱筱宸指出，挖一匙乾薑粉加在熱豆漿或是熱水中。乾薑粉的薑烯酚含量比煮生薑茶高出許多，緩解的效果會更好；再談到手腳冰冷可用乾薑片，薑烯酚能刺激身體的產熱效應，手腳末梢都會感到溫暖。

