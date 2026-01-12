健康網》阿信又摔了！醫點名「隱形殺手」中年最怕

五月天主唱阿信二度在舞台跌倒，中國醫藥大學附設醫院指出，步入中年的阿信要留意骨質疏鬆症，注意顧骨本。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕五月天的阿信又摔倒了。他才剛在上海站「F✦FOREVER恆星之城」演唱會上摔下舞台，11日在成都站又重摔，幸好吳建豪努力拉起阿信。不過，阿信已步中年，中國醫藥大學附設醫院指出，骨質疏鬆症是個隱形殺手，通常不會產生任何疼痛，所以病人往往要等到發生骨折之後，才曉得骨質疏鬆症已不知不覺地侵蝕了自己的身體。

阿信合體F3二度摔倒，五迷驚聲尖叫，上一次直接摔下舞台，手擦傷；這一次踩到吳建豪的外套，當場踉蹌跌倒。不過同一首歌、同一套服裝又出事，五迷建議，此裝不適合阿信，直接換掉吧！醫界解讀則是希望阿信帶頭進行骨質疏鬆檢查，相信在他呼籲一下，中、壯年族群能重視骨質疏鬆症。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，所有骨質密度測得T值小於-1之病人，應每年接受營養指導、風險評估及生活型態衛教；或評估用藥之遵醫囑性。

骨鬆症的防治，應從幼年期即開始，在生活中留意與改善：

●均衡飲食：選擇富含鈣質的食物，如奶類、海產類、豆製品、深綠色蔬菜、堅果類。國人各年齡層之每日建議鈣攝取量，0-6歲為300-600毫克、7-9歲為800毫克、10-12歲為1000毫克、13-18歲為1200毫克、成人則為1000毫克。

●避免攝取有害物質：避免吸菸與過量飲酒，以降低骨質流失風險。

●有氧及肌力運動：每週至少3次，每次30–60分鐘，如步行、太極拳、健身操等。若已診斷骨鬆，應避免劇烈或易跌倒的運動，並在醫師指導下進行。

●戶外活動與適度日曬：適量曬太陽，促進體內合成維生素D，幫助鈣質吸收。建議劑量為每日鈣質補充1200毫克，維生素D補充800-1000IU。

若是已確診為骨鬆，以下4點注意防範病症帶來的風險：

●趕快去做視力檢查，維持良好的視力。

●清除家中可能讓你跌倒的障礙物（如：沒鋪平的地毯、小型家具、腳踏墊）。

●找一些可以支撐身體的東西（枴杖或助行器），協助你走路保持平衡。

●若有服用鎮靜劑、降壓劑或降血糖藥物要特別小心，尤其半夜起來如廁時，更要格外謹慎。

