健康 > 杏林動態

2026曼谷國際發明展 高雄榮總奪4金1銀

2026/01/12 11:37

高雄榮總在2026曼谷國際發明展獲4金1銀及1項國際特別獎。（高雄榮總提供）

高雄榮總在2026曼谷國際發明展獲4金1銀及1項國際特別獎。（高雄榮總提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026曼谷國際發明展9日在泰國曼谷國際貿易展覽中心落幕，本屆展會吸引逾20國參展，超過800件創新發明同場競逐，高雄榮民總醫院一舉榮獲4金1銀，並奪得1項國際特別獎，展現醫療創新與研發實力。

高雄榮總此次由副院長林育德率隊，攜帶5項兼具臨床實用性與前瞻性的創新專利參賽，獲得金獎的分別為陳金順、林清煌、莊旺川、林佩津、鄭翊君、魏今秀、楊淳涵「以學習者為中心的全景智慧全人教育平台」，余培筠、吳若瑄、黃莉娟、江俞瑩、蔣秀容「遊戲式肺活量訓練系統及其平台」， 黃馚媚、陳柑伴、黃明宣、朱炳騰「睡眠輔助裝置」，以及林佳慧、黃湘婷、何修嫺、張秋華「引流袋輔助支架」， 引流袋輔助支架另獲印尼發明及創新推廣協會國際特別獎；鄭珮妏、陳瑛瑛、曾清俊、顏峰霖「奈米眼藥水及其製造方法」則獲銀獎。

高雄榮總表示，本次佳績展現醫院同仁創新研發的努力與團隊合作精神，未來將持續深化醫療創新與臨床應用研究，結合智慧科技，提升醫療品質與病人照護成效。

