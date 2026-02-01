健康網》別小看急性胰臟炎！研究：2年胰臟癌風險32倍 「這族群」警覺

專家表示，多數癌症並不以「急性發炎」作為初始表現；然而，胰臟是少數例外，急性胰臟炎可能是胰臟癌的「第一個臨床表現」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為急性胰臟炎治好就沒事，然而，基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，胰臟不同於其他器官，「沒事不會發炎」，一旦急性發炎，恐為胰臟癌警訊。根據近4000萬人資料的研究發現，急性胰臟炎後2年內診斷胰臟癌的風險高達近32倍，找不到明確致病原因的急性胰臟炎、年齡超過50歲的族群，要特別提高警覺。

錢政弘於臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，我們鮮少聽聞急性肝炎後即發展為肝癌，或因一次急性腸胃炎而提高胃癌風險。可以說多數癌症並不以「急性發炎」作為初始表現；然而，胰臟卻是少數的例外，「他就像公司從不請假的同事，一旦請假絕對出大事。」

錢政弘說明，最新2026年的大型系統性回顧與統合分析提出警告，有些急性胰臟炎，背後可能藏著更嚴重的訊號，那就是胰臟癌。這篇綜合研究整合了61篇研究、近4000萬人資料，分析發現，急性胰臟炎後，胰臟癌風險明顯上升：

●急性胰臟炎後2年內，診斷胰臟癌的風險高達近32倍。

●即使超過5年，風險仍然高於一般族群，約1.7倍。

研究也指出，下列族群在急性胰臟炎後被診斷胰臟癌的機率顯著較高，包括：年齡超過 50歲、未明原因急性胰臟炎（找不到明確致病原因）、急性胰臟炎後出現「糖尿病」，與後續進展為慢性胰臟炎。

此外，這類與急性胰臟炎相關的胰臟癌也呈現一些特色：平均約1年內被發現、病人年齡相對較年輕、較常在早期就被診斷，與腫瘤多位於胰臟頭部。

錢政弘解釋，這也意味著，急性胰臟炎可能是胰臟癌的「第一個臨床表現」，而不是單純的巧合，後續保持謹慎追蹤、不要大意，是可以早期發現癌症。

錢政弘強調，胰臟沒事不會發炎，一旦發炎就是有問題，要高度懷疑有胰臟癌，發炎後的2年內，務必要規則抽血和檢查追蹤，尤其是血糖高或沒有膽結石的人更要小心。所以，胰臟沒事發炎，就代表有事，值得注意。

