自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

老年失明有救！ 美實測「幹細胞眼貼片」 成功逆轉視網膜壞死

2026/01/12 11:16

南加州大學（USC）啟動關鍵臨床試驗，測試這款「比頭髮還細」的幹細胞視網膜植入物（圖），盼能修補受損細胞，逆轉乾性黃斑部病變患者的失明命運。（圖取自Regenerative Patch Technologies LLC）

南加州大學（USC）啟動關鍵臨床試驗，測試這款「比頭髮還細」的幹細胞視網膜植入物（圖），盼能修補受損細胞，逆轉乾性黃斑部病變患者的失明命運。（圖取自Regenerative Patch Technologies LLC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕老年性黃斑部病變（AMD）是導致長者失明的主要原因，目前醫學手段多僅能延緩惡化，無法挽回已喪失的視力。不過，美國科學家正進行一項突破性臨床試驗，利用一種比頭髮還細的「幹細胞視網膜植入物」，試圖「逆轉」傷害，讓患者重見光明。

據《ScienceDaily》報導，南加州大學（USC）羅斯基眼科研究所正在啟動第2b期臨床試驗。這項技術的核心是一種超薄植入物，上面附著了由實驗室培育的「視網膜色素上皮細胞」（RPE）。

這層細胞原本負責維持視力健康，但在乾性黃斑部病變晚期會受損或死亡，導致視力模糊甚至出現盲點。透過門診手術，醫生將這片載有健康幹細胞的超薄膜植入視網膜受損區域，期望它能替代受損細胞運作。USC視網膜外科醫生李善英（Sun Young Lee，音譯）指出：「目前的療法只能延緩病程，沒有一種能逆轉已造成的傷害。我們希望確定這種植入物不僅能阻止惡化，還能真正改善患者視力。」

27％患者視力改善 挑戰「不可逆」眼疾

這項試驗建立在令人鼓舞的初期數據上。在先前的第1/2a期研究中，該植入物被證明是安全的，能穩固地停留在眼內並與視網膜組織融合。更重要的是，有27％的受試者出現了某種程度的視力改善。

最新的第2b期試驗將擴大評估療效，計畫招募24名年齡在55歲至90歲之間、患有晚期乾性黃斑部病變及地圖狀萎縮（geographic atrophy）的患者。USC眼科研究所聯合主任胡馬雲（Mark S. Humayun）表示，這項幹細胞療法可能是幫助乾性AMD患者的最大希望，有朝一日或許能提供治癒方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中