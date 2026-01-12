健康網》「猛男界RAIN」疑橫紋肌溶解 醫：慎防激烈運動

翁姓猛男秀舞者，恐嚇路過車輛，被警方逮捕。（民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「猛男界RAIN」翁姓猛男秀舞者，昨日晚間8時許，駕駛一輛黑灰色皮卡車行經新北市金山區，作勢攻擊，被警方追捕，後經查疑似有橫紋肌溶解，需住院觀察。有關橫紋肌溶解，專家指出，骨骼肌（橫紋肌）因急速過度的損傷，肌肉的蛋白質及肌球蛋白會滲漏出來，進入血液中並出現尿中，尿中肌球蛋白的濃度太高會損害腎臟機能，嚴重時甚至導致急性腎衰竭，一旦延誤就醫恐得洗腎一輩子。

新北市金山警分局昨日鳴槍逮人後，將44歲翁男帶回訊問，並通知家屬到場協助。今日凌晨3時許，翁男在分局內拉扯戒具，且用頭撞擊牆面，戒護員警見狀，第一時間將人送往醫院就醫，醫生檢查出，翁男疑似有橫紋肌溶解情形。

橫紋肌溶解症原因

什麼是橫紋肌溶解症呢？原因又是什麼？根據衛福部豐原醫院腎臟內科衛教資料表示，「橫紋肌溶解症」指的是骨骼肌（橫紋肌）因急速過度的損傷，導致肌肉細胞的破壞及壞死。受影響的肌肉通常會出現疼痛或壓痛，肌肉收縮的力量也會下降。肌肉的表皮可能會出現充血及腫脹的現象，肌肉的損傷導致肌肉細胞的破壞及壞死，肌肉的一些蛋白質及肌球蛋白會滲漏出來，進入血液中並隨後出現在尿中。

尿中出現肌球蛋白的狀況稱為「肌球蛋白尿」，尿液會呈現烏龍茶或可樂般的深褐色，如果血中的肌球蛋白不多，幾天內通常都會痊癒。如果肌肉破壞的比較厲害，尿中肌球蛋白的濃度太高時，就會導致腎臟機能的損傷，尿液會減少，甚至無尿，嚴重時甚至導致急性腎衰竭。

豐原醫院歸納以下5原因

1.肌肉受到創傷或擠壓

肌肉的創傷可以因撞傷、燒傷而引起。較長時間的昏迷也可能把肢體給壓傷肌肉。長時間的抽搐（如癲癇）或持續收縮（如破傷風）。

2.肌肉過度的使用，或太激烈的運動

如行軍、跑馬拉松、健行、過度激烈運動的方式來進行體罰。

3.藥物影響

一些降血酯的statin藥物，可能會引起肌肉疼痛、無力、甚至達到橫紋肌溶解症的地步。

4.嚴重的肌肉發炎

如自體免疫失調引起的多發性肌炎，或是因病毒感染引起的病毒性肌炎。

5.代謝性的肌肉疾病

最常見的包括肝醣及脂肪代謝異常，這類患者平常可能只有輕微的無力或絲毫沒有症狀，不過在持續劇烈運動一陣子後，肌肉會疼痛僵硬，血中CK值會升高，並出現肌球蛋白尿的情形。

豐原醫院提到，針對急性腎衰竭的一些併發症，如水分滯留、高血鉀等也必須小心處理以免產生致命的危機。必要時必須施予緊急透析治療。橫紋肌溶解症所造成的急性腎衰竭大多恢復良好，少數病患需接受短時間的透析治療，但也會有延誤病情而造成需終身接受透析治療的情形出現。所以必須早發現、早治療。

豐原醫院提醒，導致「橫紋肌溶解症」原因雖多，但是有許多情況是可以預防的。平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動；不要以過度激烈運動的方式，進行體罰；在激烈運動後多喝開水，以利肌球蛋白排除，減少腎功能受損的機會。

