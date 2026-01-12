自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「猛男界RAIN」疑橫紋肌溶解 醫：慎防激烈運動

2026/01/12 12:56

翁姓猛男秀舞者，恐嚇路過車輛，被警方逮捕。（民眾提供）

翁姓猛男秀舞者，恐嚇路過車輛，被警方逮捕。（民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「猛男界RAIN」翁姓猛男秀舞者，昨日晚間8時許，駕駛一輛黑灰色皮卡車行經新北市金山區，作勢攻擊，被警方追捕，後經查疑似有橫紋肌溶解，需住院觀察。有關橫紋肌溶解，專家指出，骨骼肌（橫紋肌）因急速過度的損傷，肌肉的蛋白質及肌球蛋白會滲漏出來，進入血液中並出現尿中，尿中肌球蛋白的濃度太高會損害腎臟機能，嚴重時甚至導致急性腎衰竭，一旦延誤就醫恐得洗腎一輩子。

新北市金山警分局昨日鳴槍逮人後，將44歲翁男帶回訊問，並通知家屬到場協助。今日凌晨3時許，翁男在分局內拉扯戒具，且用頭撞擊牆面，戒護員警見狀，第一時間將人送往醫院就醫，醫生檢查出，翁男疑似有橫紋肌溶解情形。

橫紋肌溶解症原因

什麼是橫紋肌溶解症呢？原因又是什麼？根據衛福部豐原醫院腎臟內科衛教資料表示，「橫紋肌溶解症」指的是骨骼肌（橫紋肌）因急速過度的損傷，導致肌肉細胞的破壞及壞死。受影響的肌肉通常會出現疼痛或壓痛，肌肉收縮的力量也會下降。肌肉的表皮可能會出現充血及腫脹的現象，肌肉的損傷導致肌肉細胞的破壞及壞死，肌肉的一些蛋白質及肌球蛋白會滲漏出來，進入血液中並隨後出現在尿中。

尿中出現肌球蛋白的狀況稱為「肌球蛋白尿」，尿液會呈現烏龍茶或可樂般的深褐色，如果血中的肌球蛋白不多，幾天內通常都會痊癒。如果肌肉破壞的比較厲害，尿中肌球蛋白的濃度太高時，就會導致腎臟機能的損傷，尿液會減少，甚至無尿，嚴重時甚至導致急性腎衰竭。

豐原醫院歸納以下5原因 

1.肌肉受到創傷或擠壓

肌肉的創傷可以因撞傷、燒傷而引起。較長時間的昏迷也可能把肢體給壓傷肌肉。長時間的抽搐（如癲癇）或持續收縮（如破傷風）。

2.肌肉過度的使用，或太激烈的運動

如行軍、跑馬拉松、健行、過度激烈運動的方式來進行體罰。

3.藥物影響

一些降血酯的statin藥物，可能會引起肌肉疼痛、無力、甚至達到橫紋肌溶解症的地步。

4.嚴重的肌肉發炎

如自體免疫失調引起的多發性肌炎，或是因病毒感染引起的病毒性肌炎。

5.代謝性的肌肉疾病

最常見的包括肝醣及脂肪代謝異常，這類患者平常可能只有輕微的無力或絲毫沒有症狀，不過在持續劇烈運動一陣子後，肌肉會疼痛僵硬，血中CK值會升高，並出現肌球蛋白尿的情形。

豐原醫院提到，針對急性腎衰竭的一些併發症，如水分滯留、高血鉀等也必須小心處理以免產生致命的危機。必要時必須施予緊急透析治療。橫紋肌溶解症所造成的急性腎衰竭大多恢復良好，少數病患需接受短時間的透析治療，但也會有延誤病情而造成需終身接受透析治療的情形出現。所以必須早發現、早治療。

豐原醫院提醒，導致「橫紋肌溶解症」原因雖多，但是有許多情況是可以預防的。平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動；不要以過度激烈運動的方式，進行體罰；在激烈運動後多喝開水，以利肌球蛋白排除，減少腎功能受損的機會。

相關新聞請見

猛男秀舞者持雙刀攔車被逮 凌晨傳出想掙脫戒具自殘送醫

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中