健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》7旬老翁泡湯釀意外 專家：慢病患者泡湯別超過15分鐘

2026/01/12 11:26

專家提醒，糖尿病患者、高血壓等患者泡湯時要小心，除了溫度勿超過40℃，不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

專家提醒，糖尿病患者、高血壓等患者泡湯時要小心，除了溫度勿超過40℃，不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾喜歡在天冷時泡湯，享受暖身的舒暢感。不過，苗栗縣警察局泰安警光山莊，發生一名73歲老翁於大眾池溺水意外，家人感到十分不捨。泡湯應該注意哪些事？根據衛福部衛教資料提醒，糖尿病患者、高血壓、膽固醇過高患者泡湯時要特別小心，除了溫度勿超過40℃，不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘，飯後至少2小時再泡湯。

苗栗縣警察局泰安警光山莊，昨（11）日發生一名73歲老翁於大眾池溺水意外，經送醫急救，仍發生憾事。轄區大湖警分局初步了解，老翁偕同妻子、兒子前往泰安警光山莊泡湯，泡湯過程中，老翁因不明原因溺水，經民眾發現求救，由山莊主任通知泰安消防分隊救援送醫搶救。

近期是適合泡湯的季節，到底民眾在泡湯時應該留意什麼，才能健康泡湯？衛福部衛教資料歸納出6項指引，提供民眾參考：

●短時間

天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘，以免因四肢血管擴張，周邊血流量遽增，引發心血管或腦血管急症。

●慢起身

泡溫泉會導致血管擴張，造成低血壓，因此，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。

●多喝水

泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯中間水份流失太多造成體內缺水，造成頭昏及暈倒。

●看水溫

糖尿病患者、高血壓、膽固醇過高患者在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不要一下用冷水，一下用熱水，這種方式最危險。因為冷熱溫差大將導致血管急速舒張、收縮，心血管突然收縮或血流受到阻塞，易引發心肌梗塞或缺血性中風。

●避飯後

天冷民眾會相約吃麻油雞、羊肉爐、麻辣鍋等大餐，也會來一點酒祛寒。因為酒精、麻辣食物都會讓心跳加速，加上熱水、溫泉刺激，恐怕心臟負荷不了，造成心肌梗塞、中風等意外，建議飯後5小時或至少2小時後再泡湯。

●揪團去

有心血管等慢性疾病，泡湯時最好有親人陪同，避免獨自在個人池，免得發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時機。

國健署署提醒，如果民眾出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，很有可能就是心臟病急性發作，應該儘速就醫。對於有心臟病史的民眾，在任何時間都要隨身病歷卡與緊急用藥以備不時之需。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

