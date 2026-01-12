自由電子報
健康 > 杏林動態

屏東醫院深耕安寧療護、在宅醫療、出院轉銜 獲3項國家品質認證標章

2026/01/12 09:56

屏東醫院在今（2026）年SNQ國家品質認證評選中一舉獲得3項國家品質認證標章，本（1）月受獎。（衛福部屏東醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛生福利部屏東醫院深耕安寧療護、在宅醫療及出院轉銜，充分展現高齡照護、末期照護與連續性醫療服務上的成果，在今（2026）年SNQ國家品質認證評選中一舉獲得3項國家品質認證標章。

屏東醫院安寧療護團隊提供門診、住院、共照與居家等多元末期照護服務，並以「五全照護」為核心，從身心靈整體照顧、跨團隊合作、家庭支持、全程陪伴到社區推廣，陪伴病人與家屬安然走過生命最後旅程。團隊也結合社福資源，推動輔具共享、關懷弱勢與偏鄉服務，並透過生命教育與善終宣導，提升社區對安寧療護的理解與接受度。

衛福部屏東醫院守護屏東鄉親健康。（記者羅欣貞攝）

在居家與社區醫療的創新成果方面，屏醫團隊整合居家醫療、在宅急症、居家營養、遠距醫療與到宅藥事服務，針對高齡、慢性病及弱勢族群，提供連續性、跨專業、數位化照護，並透過自建雲端平台，結合AI即時監測與藥師送藥到宅，3年來成功降低住院率12%，營養改善率達79%，遠距醫療服務率90%，藥事服務率更達100%。

此外，屏東醫院從病人住院起即啟動「出院準備黃金團隊」，進行個別化評估，整合家庭照顧情境與社區資源，依循申請、評估、擬定轉介計畫、安心出院、取得服務等五大標準化流程，並落實三大時效指標，確保出院後照護不中斷，讓9成以上病人能於時限內順利銜接後續照護服務。

屏東醫院院長王森稔表示，3項SNQ國家品質認證標章的肯定，來自於全體醫護同仁長期在臨床、社區與制度面不斷精進的努力成果。醫療不只是治療疾病，更是陪伴人生不同階段的重要角色，無論是生命末期的尊嚴守護、在家生活的安心照顧，或是出院後持續不間斷的支持，都是屏醫責無旁貸的使命。

