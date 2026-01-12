自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》癌症不是突然報到 醫：細菌誘發的慢性發炎是關鍵

2026/01/12 10:28

專家建議民眾，先幫身體降噪，讓免疫系統不要一直處在警戒狀態，會改寫癌症風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

專家建議民眾，先幫身體降噪，讓免疫系統不要一直處在警戒狀態，會改寫癌症風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為，細菌只有在發燒、感染時才會對健康造成威脅，然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，細菌引發的慢性發炎，是癌症最早的關鍵戰場，這是因為慢性發炎會促使細胞一再啟動修復，而每修一次，就要分裂一次，次數多了基因出錯的機會也增加，因此累積癌變風險。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2026 年發表在 Infectious Agents and Cancer的綜論顯示，細菌會促進癌症，真正的關鍵機制，就是這種長期、低度、關不掉的慢性發炎，它不是來勢洶洶的感染，而是每天都在不太被注意到的刺激，慢慢改寫細胞走向。

研究提醒，真正麻煩的是那些「一直在、卻不吵不鬧」的細菌，它們長期待在腸道、胃、呼吸道或各種黏膜，免疫系統只能一直盯著，時間一久，發炎訊號不斷被送出，活性氧慢慢累積，去氧核糖核酸的修復效率開始下降，細胞在壓力下被迫分裂，對癌細胞來說，卻剛好是一塊很適合生存、擴張的土壤。

最經典的例子是幽門螺旋桿菌。這種細菌會分泌毒力蛋白，去干擾胃黏膜細胞該修的時候怎麼修、該淘汰的時候怎麼淘汰。在分子層級，它會打開細胞增生的訊號，同時把凋亡機制踩住，讓已經受傷的細胞繼續撐著活。時間一長，胃部就變成反覆發炎，胃癌風險自然一路往上。

為什麼同樣有細菌，有些人特別容易走到癌症？張家銘提到，關鍵在於體質，有些人抗氧化、解毒的緩衝力比較弱，發炎一開就不容易關。有些人免疫系統比較敏感，低度刺激就會被放大成長期發炎。

張家銘建議民眾，不用急著補充營養素，而是先幫身體降噪。讓免疫系統不要一直處在警戒狀態，把腸道與黏膜屏障顧好，減少刺激型的飲食與作息。當飲食結構調整，高纖維、植物性營養增加，腸道細菌產生的代謝物，也會跟著轉向支持修復、降低發炎。這樣的改變，會直接影響全身慢性發炎程度，也會改變癌症風險的走向。

