健康 > 名人健康事

健康網》「恐龍女孩」綺綺心臟病逝8年 台大醫：18歲生日 她真的回來了

2026/03/04 13:40

「恐龍女孩」綺綺心臟病逝8年，故事感動無數人，並帶來正能量。（圖取自施景中臉書「Jin-Chung Shih」）

〔健康頻道／綜合報導〕患有複雜先天性心臟病的10歲女童綺綺，經歷多次手術，像她最喜歡的恐龍一樣勇敢且毫無畏懼，努力抗病過程感動無數人，雖然綺綺8年前已離世成為小天使，但她留下的「綺綺的恐龍綺想世界」Line貼圖仍繼續與世界互動。親手接生綺綺的台大婦產科名醫施景中，不僅曾分享「恐龍女孩」綺綺的故事，日前也提及，3月2日是綺綺的18歲生日，「種種跡象顯示，她真的回來了。」

施景中於臉書發文寫道，「18歲生日，你在做什麼呢？是充滿少年維特的煩惱？或同學到家裡歡慶，終於可以喝啤酒了？是和爸媽出國去玩來慶祝？還是有錢的長輩送了你非常貴重的禮物，讓你開心不已？」

施景中表示，幾天前，綺綺媽媽收到小兒科陳俊安教授寄來的紀念品，綺綺爸爸也有人請他吃蛋糕，這個巧合讓他們突然想起這一件事，3月2日是綺綺的18歲生日，雖然她的日記在10歲那一年就永久停更了。

施景中說，綺綺過世後，託夢給媽媽說要再回來找她，不久媽媽就發覺自己懷了弟弟。快要生產前，媽媽夢見綺綺背著書包說「我要回來了」，最疼愛她的外公、熟悉的親友也都夢到了。沒多久，媽媽就陣痛生產。奇怪的是，這個新生兒出生後，家人就再也沒有夢見她。施說，當年在加護病房送綺綺最後一程，也放了一個地藏菩薩加持的聖物護送她。種種跡象顯示，她真的回來了。

施景中表示，因想起之前和綺綺爸媽曾相約，於是日前前往他們家去看姊弟倆，開心和姊弟一起吃飯，「不過我和父母都心照不宣，不會把他看待作另外一個綺綺。我甚至不跟他說，我認識他上一輩子的事情，一句都不會提。姊弟兩個都很調皮，跟我做鬼臉，還寫了卡片給我，我們還相約下次再見。」

最後，施景中感性表示，「18歲的妳，我見到了，也是未見。祝福你平安幸福長大。」

