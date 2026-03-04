自由電子報
健康 > 醫療急先鋒

守護「台灣尾」30載！ 醫奉獎得主黃健榮三度接掌恆基 誓言縮短醫療落差

2026/03/04 08:52

曾獲「醫療奉獻獎」肯定、在恆基服務超過30年的黃健榮，「三度」接任恆基院長。（資料照）

曾獲「醫療奉獻獎」肯定、在恆基服務超過30年的黃健榮，「三度」接任恆基院長。（資料照）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療資源長期面臨嚴峻挑戰，深耕台灣最南端達70載的恆春基督教醫院（簡稱恆基），由曾獲「醫療奉獻獎」肯定、在恆基服務超過30年的黃健榮醫師，在眾人期盼下「三度」接任院長重擔；他感性表示，將持續深化區域合作，致力提升急重症處置量能，讓國境之南的居民不再受遠距轉診之苦。

恆春地區醫療量能與都會區有天壤之別，居民前往最近的醫學中心，光是車程就需兩小時起跳。這條漫長的「救命路」，是恆基七十年來不斷努力填補的鴻溝。黃健榮早年放棄台北的高薪與坦途，選擇在落山風吹拂的偏鄉扎根，其仁心仁術與對弱勢的關懷，讓他在多年前便榮獲全國「醫療奉獻獎」的殊榮，更被地方鄉親視為台灣尾的守護神。

黃健榮強調，第三度接任院長是使命的傳承，更是重責大任。面對偏鄉人口老化與醫療人才難求的困境，他提出未來發展重點，將深化與恆春旅遊醫院、南門醫院及各大醫學中心的夥伴關係，建立更完善的區域整合照護網絡。他承諾「要讓半島鄉親在家鄉就能享有接近醫學中心水準的照護，減少被迫遠距轉診的風險，這是不變的初衷。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

