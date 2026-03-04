自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

輔大醫院跨科聯手 搶救心梗併發心室中隔缺損合併嚴重主動脈瓣膜逆流病人

2026/03/04 15:18

輔大醫院完成難度極高的「主動脈瓣膜置換合併心室中隔缺損修補」手術，搶回一條生命，患者（中）及家屬向醫師團隊致謝。（記者翁聿煌攝）

輔大醫院完成難度極高的「主動脈瓣膜置換合併心室中隔缺損修補」手術，搶回一條生命，患者（中）及家屬向醫師團隊致謝。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕68歲吳姓退休男子平日有高血壓與高血脂病史，生活規律、無抽菸習慣，日前因胸悶與上腹悶痛持續2天未緩解，他才在無法忍受下至急診就醫，經醫師檢查確認為嚴重急性心肌梗塞，醫院以跨專科團隊為罹患急性心肌梗塞併發心室中隔缺損合併嚴重主動脈瓣膜逆流的患者搶救，挽回一條寶貴生命。

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞表示，團隊當時隨即為病患啟動心導管手術，成功於近端左前降支放置支架打通阻塞血管，並同步置入主動脈氣球幫浦（IABP）減輕左心室負擔、增加冠狀動脈灌流，為生命爭取時間，然而病患因忍痛時間過長，心肌已大面積壞死，轉入加護病房後，病人肺水腫急遽惡化，且心臟超音波顯示，心肌梗塞造成「心室中隔缺損」，心臟中間的隔板破裂，左心室血液直接分流至右側肺循環，導致嚴重肺水腫與循環崩潰，更棘手的是，同時合併中度至重度主動脈瓣膜逆流，心臟負荷雪上加霜。

患者的病況急轉直下，腎功能快速惡化，小便量驟減，必須緊急接受血液透析，面對如此複雜且高風險的狀況，輔大醫院心臟血管外科團隊評估後，在與家屬充分溝通後，團隊決定進行高難度的複合式心臟手術，「主動脈瓣膜置換合併心室中隔缺損修補」手術。

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞說明醫療過程。（記者翁聿煌攝）

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞說明醫療過程。（記者翁聿煌攝）

游皓鈞表示，手術在建立體外循環後停止心跳，心外團隊先打開主動脈，以組織牛瓣膜完成主動脈瓣膜置換；隨後以「雙補片技術」牛心包膜與聚酯纖維（Dacron）補片修補破裂的心室中隔，為確保縫補牢固，必須同時打開左、右心室，自兩側將補片牢牢縫合，每一針都需極高穩定度與經驗累積。

然而真正的考驗仍未結束，病人在急性期使用大量抗凝血與抗血小板藥物，加上腎功能不佳與全身發炎反應，止血極為困難。為確保安全，心外團隊採「暫緩關胸」策略，以紗布填塞壓迫止血，待隔日確認穩定後，才安全關閉胸骨。

游皓鈞指出，術後在外科加護病房8天密切照護下，肺水腫逐步改善，成功拔除呼吸器，令人振奮的是，拔管後原本幾近停擺的腎臟功能開始恢復排尿，兩週後轉出加護病房，再經三週心肺復健與營養支持，病人最終能自行步行出院，趕在農曆年前返團圓。

