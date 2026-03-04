自由電子報
健康 > 杏林動態

南投擴建健康量測站 郵局、公所也能輕鬆量血壓

2026/03/04 10:41

南投縣在各公共場域設置健康量測站， 提供民眾血壓、心率、血氧、體溫及體重等五合一量測服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣在各公共場域設置健康量測站， 提供民眾血壓、心率、血氧、體溫及體重等五合一量測服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕郵局也可以量血壓！南投縣政府為因應高齡化社會及慢性病防治需求，積極推動智慧健康照護服務，除13鄉鎮市衛生所外，近期也於多處郵局、公所、戶政事務所及地方文化館建置健康量測站，提供民眾血壓、心率、血氧、體溫及體重等五合一量測服務，結合「南投縣政府健康樂活 LINE@」，串聯健康管理、醫療服務與社福資源，打造線上線下整合的一站式智慧健康照護平台。

南投縣衛生局指出，南投縣65歲以上老人人口突破10萬人，為全國老人占比第三高縣市，因此除了衛生所外，也與郵局、公所及戶政事務所等公共場域合作，廣設健康量測站，建置五合一智慧量測設備，盼縮短城鄉差距與資訊落差，並將健康促進與預防醫學融入社區日常生活，讓長者、上班族皆能即時掌握自身健康狀況，提升縣民健康識能與生活品質。

此外，縣府也設置「健康樂活 LINE@」，採LINE官方帳號方式提供服務，縣民只要加入好友並完成會員註冊，即可使用相關健康管理與服務功能，不僅可作為健康量測後的管理工具，也整合包括醫院及衛生所預約掛號、長者營養評估、敬老愛心卡乘車資訊、媽媽寶貝專區、免費心理諮商資源，以及長照服務申請資訊等，協助不同年齡層民眾獲得所需的健康與照護資訊。

衛生局強調，未來將持續依民眾使用回饋，優化健康量測站及五合一智慧量測設備的服務模式，並深化「健康樂活 LINE@」功能，結合跨局處及在地醫療、社福體系資源，共同推動更全齡友善的智慧健康照護。

南投縣衛生局人員教導民眾如何使用五合一健康量測設備,讓民眾即時掌握健康狀況。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局人員教導民眾如何使用五合一健康量測設備，讓民眾即時掌握健康狀況。（南投縣衛生局提供）

南投縣公共場域智慧健康量測站設置地點。（南投縣衛生局提供）

南投縣公共場域智慧健康量測站設置地點。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局人員教導民眾如何使用「健康樂活 LINE@」。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局人員教導民眾如何使用「健康樂活 LINE@」。（南投縣衛生局提供）

