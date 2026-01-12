健康網》天然水果也要控量 營養師：數對顆粒避「甜蜜陷阱」

台灣水果甜又好吃，營養師黃雅鈺說，對於特殊族群更要限量食用，以免血糖飆高，有礙健康；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕台灣水果太好吃了，營養師黃雅鈺說：「真的超甜、超好吃！大家都在拚甜度，不是不能吃，而是要適量哦！」

黃雅鈺在臉書專頁「營養師Couple食記」指出，一份水果約含15公克碳水化合物，比方小番茄最好只吃20顆，約小瓷碗1碗；葡萄則為11顆，約小瓷碗半碗；草莓16顆，約小瓷碗1碗；至於藍莓可以吃到100公克，也就是市售的一小盒大小。

黃雅鈺指出，水果雖然天然、營養豐富，但主要熱量來源仍是碳水化合物，對血糖控制、體重管理或代謝狀況來說，份量真的很重要。尤其是顆粒狀水果，一顆一顆吃，常常不知不覺就超過一份，先用碗裝、數好份量，反而更能安心享受水果的甜。

尤其是需要控制血糖、體重或體脂管理、習慣餐後吃水果的族群，黃雅鈺說，更要吃對份量，就能天天吃、開心吃。

此外，草莓、藍莓都進入產季，黃雅鈺指出，清洗不需拔除蒂頭，避免髒水流入果肉內，可使用流水輕輕沖洗表面髒汙後瀝乾即可食用。若是幼童要吃的，Couple還會用RO水或開水沖洗表面後再給孩子吃。

